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İstanbulspor - Ankaragücü: 1-2

İSTANBUL, () STAT: Necmi Kadıoğlu HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Süleyman Özay, Candaş Elbil İSTANBULSPOR: Okan Koçuk, Mehmet Zeki Çelik, Yalçın Kılınç, Kubilay Aktaş, Oguzhan Berber (Dk. 75 Kojic), Onur Kolay (Dk. 75 Ali Dere), Onur Ergün,...

İstanbulspor - Ankaragücü: 1-2

İSTANBUL, ()

STAT: Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Süleyman Özay, Candaş Elbil
İSTANBULSPOR: Okan Koçuk, Mehmet Zeki Çelik, Yalçın Kılınç, Kubilay Aktaş, Oguzhan Berber (Dk. 75 Kojic), Onur Kolay (Dk. 75 Ali Dere), Onur Ergün, Eslem Öztürk, Cajic (Dk. 85 Yusuf Serdar Çoban), Zafer Şensoy, İbrahim Yılmaz
ANKARAGÜCÜ: Altay Bayındır, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Yusuf Abdioğlu, Ferhat Kiraz, Sedat Ağçay, Arif Morkaya, Abdülkadir Kayalı (Dk. 53 Gençer Cansev), İlhan Parlak, Enes Kubat (Dk. 67 Kenan Özer), Mehmet Umut Nayir (Dk. 86 Kehinde)
GOLLER: Dk. 72 İlhan Parlak Dk. 89 Kehinde (Ankaragücü), Dk. 79 Kojic (İstanbulspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90 2 Zafer Şensoy (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Dk. 33 İlhan Parlak, Dk. 40 Sedat Ağçay, Dk. 80 Gençer Cansev (Ankaragücü), Dk. 42 Yalçın Kılınç, Dk. 50 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

Spor Toto 1'inci Lig 27'nci hafta mücadelesinde Ankaragücü, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

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