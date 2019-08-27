İstanbulspor - Altay: 2-2
İSTANBUL () STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu HAKEMLER: Özgüç Türkalp, Uygar Bebek, Muhammet Yumak İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Wellington, Atchom, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Muhammed Enes Durmuş, Eslem Öztürk...
İSTANBUL ()
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Özgüç Türkalp, Uygar Bebek, Muhammet Yumak
İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Wellington, Atchom, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Muhammed Enes Durmuş, Eslem Öztürk (Dk. 84 Berkay Görmez), Cajic (Dk. 61 Muhammed Demirci), Ali Dere (Dk. 55 Mensah), İbrahim Yılmaz
ALTAY: Aydın Bağ, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Abdülkerim Bardakçı, Mustafa Murat Uslu, Deniz Vural (Dk. 82 Hüsamettin Yener), Tavares, Putsila, Tatos (Dk. 68 Leandrinho), Kappel, Paixao (Dk. 88 Yılmaz Özeren)
GOLLER: Dk. 19 Cajic, Dk. 76 Eslem Öztürk (İstanbulspor) - Dk. 20 Kappel, Dk. 39 Putsila (Altay)
SARI KARTLAR: Muhsin Yıldırım, Wellington, Muhammed Demirci (İstanbulspor) - Gençer Cansever, Tavares (Altay)
TFF Birinci Lig'de 2'nci haftanın kapanış maçında, İstanbulspor ile Altay 2-2 berabere kaldı.
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016