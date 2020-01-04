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İstanbulspor 2'nci yarı hazırlıklarına başladı
TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da başladı. Teknik direktörlük görevine yeniden Fatih Tekke’yi getiren İstanbul ekibi, Antalya'da yapılan kamp ile ikinci yarı hazırlıklarına start verdi. Teknik...
SPOR 04.01.2020, 19:32
TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da başladı.
Teknik direktörlük görevine yeniden Fatih Tekke’yi getiren İstanbul ekibi, Antalya'da yapılan kamp ile ikinci yarı hazırlıklarına start verdi.
Teknik direktör Fatih Tekke'nin konuşması ile başlayan antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle devam etti. Çalışma daha sonra topla çalışmalar ve taktik idmanla devam etti. İstanbulspor, ikinci yarı hazırlıklarını 12 Ocak’a Antalya’da sürdürecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Teknik direktörlük görevine yeniden Fatih Tekke’yi getiren İstanbul ekibi, Antalya'da yapılan kamp ile ikinci yarı hazırlıklarına start verdi.
Teknik direktör Fatih Tekke'nin konuşması ile başlayan antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle devam etti. Çalışma daha sonra topla çalışmalar ve taktik idmanla devam etti. İstanbulspor, ikinci yarı hazırlıklarını 12 Ocak’a Antalya’da sürdürecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- İdmandan detaylar
- Fatih Tekke'den detaylar
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