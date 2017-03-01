İstanbul Üniversitesi - Beşiktaş: 56-78

Onur ATIŞ / İZMİR, ()-

HAKEMLER: Sami Özer (xx), Ahmet Tamer İbin (xx), Yiğit Emre Şimşek (xx)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: Kardelen (x), White (xx) 11, Ayşe (xx), Putnina (xx) 12, Gizem (xx) 8, Cado (xx) 9, Müyesser(x), Hooper (xx) 6, İlayda (xx) 10, Özlem (x), Neslişah (x)

BEŞİKTAŞ: Kübra (xx) 2, Zellous (xxx) 14, Burcu (xx) 8, Esra (x), Sera (xx) 3, Harding (xx) 8, Perovanovic (xxx) 14, Meltem (xx) 2, Mehtap (xx) 2, Sevgi (x), Stokes (xxxx) 23, Buse (xx) 2

1. PERİYOT: 16-21

DEVRE: 29-39

3. PERİYOT: 44-54

PTT Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda İstanbul Üniversitesi'ni 78-56 mağlup eden Beşiktaş, Bellona Abdullah Gül Üniversitesi ve Fenerbahçe'nin ardından yarı finale çıkan üçüncü takım oldu. İstanbul Üniversitesi karşısında zorlanmayan siyah-beyazlılar ilk periyodu 21-16, devreyi de 39-29 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte de oyunun kontrolünü elinde tutan Beşiktaş finale 54-44 önde girmeyi bildi. Son çeyrekte farkı daha da açan Beşiktaş salondan zaferle ayrıldı.