Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AKP ile MHP arasında Barzani krizi! Bahçeli: Barzani, bize tercih ediliyorsa...
AKP ile MHP arasında Barzani...
Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık görevden alındı
Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı...
SAT ve SAS komandoları Fırat Kalkanı Harekatı'nda böyle görüntülendi
SAT ve SAS komandoları Fırat...
SABİHA GÖKÇEN'DEN UÇUŞLARI SİS ENGELİ
Sabiha Gökçen'den uçuşlara sis engeli

İstanbul Üniversitesi - Beşiktaş: 56-78

Onur ATIŞ / İZMİR, ()- HAKEMLER: Sami Özer (xx), Ahmet Tamer İbin (xx), Yiğit Emre Şimşek (xx) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: Kardelen (x), White (xx) 11, Ayşe (xx), Putnina (xx) 12, Gizem (xx) 8, Cado (xx) 9, Müyesser(x), Hooper (xx) 6, İlayda...

İstanbul Üniversitesi - Beşiktaş: 56-78

Onur ATIŞ / İZMİR, ()-
HAKEMLER: Sami Özer (xx), Ahmet Tamer İbin (xx), Yiğit Emre Şimşek (xx)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: Kardelen (x), White (xx) 11, Ayşe (xx), Putnina (xx) 12, Gizem (xx) 8, Cado (xx) 9, Müyesser(x), Hooper (xx) 6, İlayda (xx) 10, Özlem (x), Neslişah (x)
BEŞİKTAŞ: Kübra (xx) 2, Zellous (xxx) 14, Burcu (xx) 8, Esra (x), Sera (xx) 3, Harding (xx) 8, Perovanovic (xxx) 14, Meltem (xx) 2, Mehtap (xx) 2, Sevgi (x), Stokes (xxxx) 23, Buse (xx) 2
1. PERİYOT: 16-21
DEVRE: 29-39
3. PERİYOT: 44-54
PTT Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda İstanbul Üniversitesi'ni 78-56 mağlup eden Beşiktaş, Bellona Abdullah Gül Üniversitesi ve Fenerbahçe'nin ardından yarı finale çıkan üçüncü takım oldu. İstanbul Üniversitesi karşısında zorlanmayan siyah-beyazlılar ilk periyodu 21-16, devreyi de 39-29 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte de oyunun kontrolünü elinde tutan Beşiktaş finale 54-44 önde girmeyi bildi. Son çeyrekte farkı daha da açan Beşiktaş salondan zaferle ayrıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.