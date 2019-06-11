İstanbul'un tarihi simgeleri Milli Takıma destek için Kırmızı-Beyaza büründü

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ- Ali AKSOYER- Ramazan EĞRİ- Özgür EREN- Hüseyin COŞKUN- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL

UEFA EURO2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında İzlanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı için İstanbul'un tarihi simgeleri kırmızı beyaza büründü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, aralarında Galata Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de olduğu İstanbul'un tarihi simgelerini kırmızı-beyaz ışıklandırdı. Köprüler kırmızı-beyaz renklere bürünürken, Galata Kulesi'ne ise Türk Bayrağı yansıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Galata Kulesi'nin havadan çekilen görüntüleri

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntüler

-FSM Köprüsü'nden görüntüler

-Galata Kulesi'nden görüntüler

-Fotoğraf çekilen insanlar

-Fotoğraf çekilen çift

-Genel ve detay

11.06.2019 - Haber Kodu : 190611221

11.06.2019 - Haber Kodu : 190611222