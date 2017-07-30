İstanbul Triatlon Avrupa Kupası Yarışları Beylikdüzü'nde yapıldı

2017 İstanbul ETU Triatlon Avrupa Kupası 29-30 Temmuz 2017 tarihlerinde Beylikdüzü Belediyesi’nin desteği ile İstanbul Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde sporseverler ile buluştu.Yarışmanın ikinci gününde milli sporcular önce 1 buçuk kilometre yüzdü, ardından 40 kilometre pedal çevirdi ve son olarak 10 kilometrede koşarak parkuru tamamladı.

Yarışlara erkekler ve kadınlar olarak 2 kategoride toplam 119 sporcu katıldı. Beylikdüzü Gürpınar sahili, 2017 İstanbul ETU Triatlon Avrupa Kupası Yarışları’nda sporcuları ağırladı. Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Valiliği’nin desteğiyle gerçekleşen yarışları Türkiye Triatlon Federasyonu düzenledi. 'Olimpik' kategoride gerçekleşen ve sporcuların ara vermeksizin Beylikdüzü sahilinde 1,5 km yüzdüğü, değişim alanından bisikletlerini alarak zorlu 40 km’lik bisiklet parkurunu tamamladıkları ve yine değişim alanına bisikletlerini bırakarak 10 km’den oluşan koşu parkurunu tamamladıkları üçlemede kategorilere göre sporcular ödüllerini aldı.

2017 İstanbul ETU Triatlon Avrupa Kupası ilk günü olan 29 Temmuz günü yaş grupları ve Paratiratlon kategorilerine 300 civarında sporcunun katılım gösterdi. Avrupa klasmanındaki yarışlarda ise bugün Avrupa’nın en iyileri olan 'Elit Kadınlar' ve 'Elit Erkekler' kategorilerindeki yarışlara sahne oldu. Yarışlar ETU ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanlığı tarafından organize edildi.

"BEYLİKDÜZÜ'NDE 2 GÜNLÜK SPOR ŞENLİĞİ OLDU"

Beylikdüzü altyapı hizmetlerine ve kalkınmaya verdikleri önem kadar, Beylikdüzü halkının ve ilçede bulunan insanların da kültür ve spor aktiviteleri ile yaşam memnuniyetlerini arttırma hedeflediklerini söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Triatlon son yıllarda çok önemli bir branş haline geldi, inanılmaz bir performans var tabi. Yaklaşık bin 500 kilometre yüzülüyor, 40 kilometre bisiklet parkuru ve 10 kilometrede koşuluyor. Toplam da 51 bin kilometrelik bir performans. Bizim için önemli olan tarafı şu bu yarışmanın aynı zamanda Tokyo Olimpiyatları için puan ayağı olması ve burada elde edilen puanlarla Tokyo'ya katılınıyor. Bu çok önemli. Yarışmalar çok iyi gidiyor. Bugün uluslararası milli sporcular yarışıyor. 2 günlük spor şenliği diyebiliyoruz Beylikdüzü adına" dedi.

"SIRALAMAMDAN MEMNUNUM, GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPTIM"

Yarışı 5'inci olarak bitiren milli sporcu İpek Öztosun, güzel bir yarış olduğunu ve yarışmanın Türkiye'de olmasından bakımından şanslı olduklarını belirtti. Öztosun, "Avantajı kullanarak yarışı iyi bir şekilde tamamlamaya çalıştım. Sıralamamdan memnunum, şuan için güzel bir başlangıç oldu" diye konuştu.

"EN İYİ YARIŞIM 2 YIL SONRA GERİ DÖNDÜM"

2 yıl önce ciddi sakatlık geçiren milli sporcu Ece Bakıcı yarışı 7'inci olarak bitirdi. Yarışın kendisi için önemli olduğunu aktaran Bakıcı, "Benim için bu yarışın önemi 2 yıl önce büyük bir sakatlık geçirdim. Kalça kemiğim kırıldı, 3 tane çivi var şuan. Onlarla birlikte yarışıyorum, yurt dışı yarışlarımda bu kadar iyi performans gösterememiştim. En iyi yarışım bu oldu. İstanbul'da geri dönüş yapmış olmak beni motive etti" ifadelerini kullandı.

"BİRİNCİ OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM, TÜRKİYE'YE TEKRAR GELMEK İSTERİM"

Yarışı birinci bitiren ve ilk kez Türkiye'ye gelen Kanadalı milli sporcu Emy Legault ise şunları söyledi:

"Dün bisikletim havalimanından geç geldi, alışmam zor oldu. O yüzden yarışa adaptasyonum da zor oldu. Zorlu sıcak bir gündü su özellikle yordu. Birinci olduğum için mutluyum. Türkiye'ye ilk defa geliyorum, sevdim, tekrar gelmek isterim. Beni destekleyen, organizasyonu yapan herkese teşekkür ediyorum. Bu yarışlara daha fazla insanın gelmesini ümit ediyorum."

'Elit Kadınlar' kategorisinde 1'inci Kanadalı milli sporcu Emy Legault, 2'inci Ukraynalı milli sporcu Margaryta Krylova, 3'üncü ise Avusturalyalı milli sporcu Grace Musgrove oldu.

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