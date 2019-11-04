İstanbul Maratonu renkli anlara sahne oldu

Olgucan Kalkan - Kaan Ülker - Elif Yavuz - Buğra Benlioğlu - Cemal Yurttaş / İSTANBUL,()

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından bu yıl "İstanbul Senin Durma Koş" temasıyla düzenlenen Vodafone 41'inci İstanbul Maratonu'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da en renkli bölüm Halk Koşusu'nda yaşandı.

"Çocuklar İçin Koş" sloganıyla gerçekleştirilen 41'inci İstanbul Maratonu'na 4 bini 42K, 33 bini ise 15K olmak üzere 37 bin çipli, toplamda ise 140 bine yakın bin kişi katıldı. 15K'lık koşu 33 bin sporcunun katılımı ile Türkiye'nin en çok sporcu ile koşulan yol yarışı unvanını da elde etmiş oldu.

Organizasyonda startların verilmesi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kahvaltı yapan, çay-kahve içen, çocukları ile yürüyen, tuttukları takım formalarını giyen, oltası ile maratona katılan, tulum çalan, palyaço ve Charlie Chaplin kıyafeti ile köprü üzerinde yürüyenler oldu. Bunların dışında sosyal mesaj vermek isteyen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) da maratonda yer aldı.

Maraton'a bir kaç kez daha katıldığını söyleyen vatandaş, çok mutlu olduğunu ifade etti. Türk bayrağı ile koşuya katılan bir vatandaş ise her sene koşuya katıldığını ve bunun çok güzel bir şey olduğunu belirtti.

"Su Kalitesi, Atık Su Yönetimi ve Güvenli Yeniden Kullanımının İyileştirilmesi" adlı bir pankartla koşuya katılan küçük bir çocuk, eskiden yarışa babasının katıldığını, şimdi de kendisinin bu geleneği devam ettirdiğini söyledi. Minik koşucu, elindeki pankart ile su kirliliği hakkında farkındalık yaratmak istediğini de vurguladı.

41 senedir maratona katıldığını ifade eden bir vatandaş çok mutlu olduğunu ve herkesin buraya beklediğini söyledi. Oltası ile maratona katılan vatandaş ise Kuleli Askeri Lisesi'ne balık tutmaya gittiğini ancak yarışa katılmak için balık tutmaktan vazgeçtiğini belirtti.

İkiz çocukları ile maratona katılan aile de böyle bir organizasyona katıldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Çay içerek maratona dahil olan kadın vatandaşlar Boğaz üzerinde çay içmenin harika bir şey olduğunu ve bu yarışa çocuklar için katıldıklarını belirtti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kahvaltı yapan vatandaşlar ise maratonun senede bir kere olduğunu ve kahvaltı yaparak bunu değerlendirmek istediklerini vurguladı.

41’inci yaşını İstanbul Maratonu’nda kutlamak için gelen Nebi Eldemir, “Hatay Samandağ’dan geldik. 41 yaşıma giriyorum. 41’inci yaşımda 41’inci koşuya katılmak istedim. Eşimin doğum günü hediyesi” dedi. Eşi Saadet Eldemir ise “Bu koşu en azından gençlere sağlıklı yaşam adına örnek oluşturuyor bu açıdan çok güzel” diye konuştu.

Tataristanlı Naime Ragova da ailesi ve yakınlarıyla koşuya katıldığını belirtti. Ragova, “Çok güzel, çok coşkulu hep böyle olsun, bütün milletleri birleştirsin” temennisinde bulundu.

Maratona 16 aylık kızıyla katılan Başak Bilgiler, “Biz ikinci kez katılıyoruz. Bundan önceki seferde hamileydim. Şimdi kızımızla geldik. Mutluyuz. Seneye de inşallah daha hızlı bir şekilde katılacağız” dedi.

Maratonda sosyal sorumluluk ve farkındalık için koşanlar da yer aldı. Görme engelli Nur Deniz Tuncer koşuya rehber köpeği Kara ile katıldı. Tuncer, “Türkiye’nin ilk rehbet köpeği Kara, ben de Köpekli Rehber Derneği’nin başkanıyım. Amacımı sosyalleşme, sosyal entegre ve farkındalık. İstanbul’da çokça toplu taşımaya biniyoruz ama köprüden geçmek de bizim için çok önemliydi. Çok mutlu ve çok keyifliyiz” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Köprü üzerinden görüntüler

- Kahvaltı yapanlar

- Çay-kahve içenler

- Olta ile katılan vatandaş

- Tulum çalanlar

- Charlie Chaplin kıyafeti ile katılanlar

- Genel detaylar

- Vatandaş röp

- Koşuya katılan küçük çocuklardan detaylar

- Tulum, davul çalanlar

- Köprüde fotoğraf çekenler

- Boğazda balık tutan vatandaş