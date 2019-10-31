İstanbul Maratonu'na ünlü sporculardan "çocuklar için koş" çağrısı (2)

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ / İSTANBUL,()

Neslihan Demir ve Kerem Gönlüm, 3 Kasım Pazar günü 41'inci kez düzenlenecek Vodafone İstanbul Maratonu'na katılacak. Maratonda yer alacak olan ünlü sporcular, maraton öncesi "Gelin Hep Birlikte Çocuklarımız İçin Koşalım" çağrısı yaptı.







30 Ekim 2019 - Spor dünyasının yıldız isimleri Neslihan Demir ve Kerem Gönlüm, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından 3 Kasım Pazar günü düzenlenecek 41'inci İstanbul Maratonu'na katılacak.







Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, eski milli voleybolcu Neslihan Demir ve eski milli basketbolcu Kerem Gönlüm'ün katılımıyla düzenlenen basın toplantısında ünlü sporcular, tüm İstanbullulara "Biz 3 Kasım'da çocuklarımızla birlikte 41'inci İstanbul Maratonu'nda olacağız. Gelin hep birlikte çocuklarımız için koşalım" çağrısı yaptı.







SÜEL: "NESLİHAN DEMİR VE KEREM GÖNLÜM DE BİZE DESTEK VERECEK"







İstanbul Maratonu'na bu yıl 8'inci kez sponsor olduklarını belirten Hasan Süel, "İstanbul Maratonu'nda bu yıl çocuklarımız için koşacağız. Kodlama eğitimlerimizle çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlayacağız. Maratonda çevre duyarlılığına da dikkat çekmek istiyoruz. #YeşiliSevenKırmızı olarak maratonda kullanılan tüm tanıtım vinillerini toplayarak geri dönüşümlü çantalar yaptıracağız. Böylece Türkiye'de bir ilke imza atmış olacağız. Neslihan Demir ve Kerem Gönlüm de bize destek verecek. Kendilerine teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.







ONUR: "HİZMET VERDİĞİMİZ KİTLENİN YÜZDE 25'İ ÇOCUK"







Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur da "İsim sponsorumuz Vodafone da bu sene maratonumuzda çocuklarımız için, geleceğimiz için bir çalışma yürütüyor. 'Çocuklar için koş' diyerek, kodlama eğitimleri ile çocukları geleceğe hazırlıyor. Spor İstanbul olarak, biz İstanbul'un 52 noktasında bulunan spor tesislerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri kapsamında 25 branşta spor eğitimleri veriyoruz. Hizmet verdiğimiz kitlenin yüzde 25'i çocuk. Bu yıl bir aracımızda mobil eğitim alanı oluşturarak, tesislerimizde çocuklarımıza kodlama eğitimleri verecek" diye konuştu.







DEMİR: "ÇOCUKLAR İÇİN KOŞACAĞIZ"







11 yaşındaki kızı Zeynep'in de kendisinin izinden gittiğini ve voleybol oynadığını söyleyen eski milli voleybolcu Neslihan Demir "Bu yıl maratonda çocuklar için koşacağız. Çocukların geleceğine pozitif katkıda bulunacak her adımı gönülden destekliyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz ve onları donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlamalıyız. Ben de kızımın teknolojiyi yalnızca tüketen değil, üreten, geleceğe hazır bir birey olmasını çok önemsiyorum. Kodlama eğitimlerinin bu anlamda çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ve bu güzel proje için kendilerine bir anne olarak teşekkür ediyorum" dedi.







GÖNLÜM: "MARATONDA ÇEVRE TEMİZLİĞİNE DE DİKKAT ÇEKECEĞİZ"







İki çocuk babası, basketbolcu Kerem Gönlüm de "Ben ikinci kez Vodafone Maraton Takımı'nda yer alacağım. Geçen yıl da beraberdik. Bu yıl maratonda çocuklar için koşacağız. Çocuklara iyi bir gelecek sağlamak hepimizin görevi. Maratonda çevre temizliğine de dikkat çekeceğiz. Çevre konusunda hepimizin daha hassas davranması gerekiyor" diye konuştu.







37 BİN SPORCU BEKLENİYOR







Avrupa'nın en iyi 17, dünyanın en iyi 38 maratonundan biri olan İstanbul Maratonu'na bu yıl 106 ülkeden 37 bin sporcunun katılması bekleniyor. Kıtalararası koşulan ilk yarış olma özelliğine sahip olan İstanbul Maratonu, maraton (42,195 km), 15 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 3 kategoride düzenlenecek. Maraton için 31 Ekim, 1-2 Kasım tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek Maraton ve Spor Fuarı'nda geç kayıt yaptırılabilecek.