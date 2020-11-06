İstanbul Maratonu 8 Kasım Pazar günü gerçekleşecek...

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu unvanını taşıyan İstanbul Maratonu’nun bu yılki mekân sponsoru Zorlu PSM oldu. Kültür ve sanat ile sporun bir araya geldiği işbirliği kapsamında maratona katılacak koşucuların kitleri, Zorlu PSM’nin Meydan Fuaye alanında 3 gün boyunca, pandemi önlemlerine uygun şekilde, randevulu olarak dağıtılıyor.

İstanbul’un marka değerini katkı sağlayan ve uluslararası düzeyde tanıtımında önemli rol oynayan 42. İstanbul Maratonu, pandemiye dair tüm etkinlik tedbirleri alınarak, yüksek hijyen standartları ve 4,000 kişilik kısıtlı kontenjanla parkura çıkacak.

Maratonun mekan sponsorluğunu üstlenen Zorlu PSM’nin Meydan Fuaye alanında 5-6 Kasım’da 10.00-18.00, 7 Kasım’da 10.00-19.00 saatleri arasında maraton kit dağıtımı gerçekleştirilirken, Zorlu PSM kendi koşu takımı ile de AKUT, TEGV, Tohum Otizm Vakfı ve KAÇUV’a bağış toplamak amacıyla koşudaki yerini alacak.

Tarihinde ilk kez istikameti Avrupa’dan Asya yönüne doğru olacak 42. İstanbul Maratonu kazananlarına bir Zorlu PSM etkinliğinde kullanılmak üzere 2 kişilik Altın Koltuk hediye edilecek. Koşuya katılan tüm katılımcılara özel seçili Zorlu PSM etkinliklerinde %20 indirim uygulaması da sağlanıyor.