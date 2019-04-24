İstanbul Kastamonuspor Atatürk'ün evinde

İSTANBUL /

İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki doğduğu evde gerçekleştirilen törenle kutladı.

Atatürk'ün Selanik'teki evinde gerçekleşen kutlamalara Türk, Yunan ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden vatandaşlar yoğun bir katılım gösterdi. Törende yer alan katılımcılar, duygu dolu anlar yaşayarak göz yaşlarına hakim olamadı.

Türk ve Yunan vatandaşların büyük ilgi gösterdiği ve coşku ile kutlanan 23 Nisan şenlikleri, Başkonsolos Sn. Orhan Yalman Okan'ın ve protokolün açılış konuşmalarıyla başladı. Yalman, "Duygu dolu bir gün yaşıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı tüm dünya çocuklarına armağan eden Atamızın doğduğu evde kutlamak çok önemli. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından Yunanistan'da bulunan Türk sivil toplum kuruluşlarının hazırlamış olduğu çeşitli etkinliklerin gösterimiyle programa devam edildi.

İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü'nü temsilen ise kürsüye futbolculardan Enes Mendi çıktı. Kısa bir konuşma gerçekleştiren Mendi, "Bugün bu kürsüye kısa bir teşekkür konuşması için çıktım. 23 Nisan, Atamızın dünya çocuklarına armağan ettiği büyük bir hazinedir. İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü olarak Atamızın doğduğu topraklarda bulunmaktan çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Kulübün Asbaşkanı İlker Dilek, Selanik Başkonsolosu Yalman'a İstanbul Kastamonuspor forması hediye etti. Toplu fotoğraf çekiminin ardından Atatürk evi müzesi ziyaret edilerek program sona erdi.

Öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dostluk Müsabakası'nda ise İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü, Yunanistan'ın köklü ve tecrübeli ekibi PAOK ile mücadele etti. Karşılaşmayı Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan ve eşi Aslı Okan ile İstanbul Kastamonuspor As Başkanı İlker Dilek, maçı tribünde birlikte izledi. Maçın hakemiyse Kastamonu Bölgesi Kadın Hakemlerden Asen Albayrak Yönetti. Karşılaşma 1-1 sona ererken sahada dostluk kazandı.

(FOTOĞRAFLI)