İstanbul'daki Final-Four için sıkı güvenlik tedbirleri alındı

HAKAN TARHAN - CAN EROK / İstanbul,() - İSTANBUL'un ev sahipliği yaptığı ve Fenerbahçe'nin yanı sıra CSKA Moskova, Real Madrid ve Olympiacos takımlarının mücadele edeceği THY Euroleague Final Four için güvenlik kontrolleri üst seviyede yapılıyor. Türk, Rus, Yunan ve İspanyol taraftarlar arasında olay yaşanmaması için özel güvenlik önlemleri alındı.

YÜZ TANIMA SİSTEMİ

Yüz tanıma sisteminin kullanılacağı salonda ve çevresinde olay çıkarana anında müdahale edilecek. Tüm güvenlik şeflerinde yaka kamerası olacak ve görseller anında kontrol aracına aktarılacak.

1100 ÖZEL GÜVENLİK, 1800 POLİS GÖREV YAPIYOR

4 ayrı ülke takımının mücadele edeceği final-four için basketbolseverlerin güvenliğinden 1100 özel güvenlik elemanı ve 1800 polis sorumlu olacak.

Salon içinde ve dışında deyim yerindeyse kuş uçurtulmayacak.

ÖZEL HAREKAT VE BOMBA İMHA UZMANLARI GÖREV BAŞINDA

Salon çevresinde özel harekat polisleri ve bomba imha uzmanları da görev başında. Basketbolseverler ve salon etrafındaki hareketlilik büyük bir titizlikle takip ediliyor.

TAKSİM VE ŞİRİNEVLER'DE TATSIZ OLAYLAR

Salon çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alınsa da İstanbul'un çeşitli noktalarında kavgalar yaşandı.

Final Four için İstanbul'a gelen Olympiacos taraftarlarıyla bir grup taraftar arasında İstiklal Caddesi'nde kavga çıktı. Kavga sırasında havai fişekler de kullanıldı. Kavgaya polis müdahale etti. Olaylarda 5 Yunan taraftarları yaralandı. Yaralılardan birinin bacağından bıcaklandığı öğrenildi. Kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi ise polis merkezine götürüldü. Yaralı taraftarlardan ikisinin tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

2 Yunan basketbolsever ise Şirinevler'de saldırıya uğradı.

Final Four'un oynanacağı Sinan Erdem Spor salonuna gitmek isteyen 2 Yunan'a, bazılarının üzerinde Fenerbahçe forması bulunan bir grup saldırdı. Tekme ve yumrukların hedefi olan Olympiakoslular'ı çevrede bulunanlar araya girerek saldırganların arasından kurtardı.

Yunan taraftarlar daha sonra araya girenlerin eşliğinde Sinan Erdem Spor salonuna doğru götürüldü.

