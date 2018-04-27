İstanbul Cup'ta yarı final eşleşmeleri belli oldu

İSTANBUL,()

TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta yarı finale kalan eşleşmeleri belli oldu. Buna göre tablonun üst kısmında Pauline Parmentier ile Irina-Camelia Begu; alt kısmında ise Maria Sakkari ile Polona Hercog finale kalabilmek için karşı karşıya gelecek.

Garanti Koza Park'ta 1 numaralı seribaşı olarak ter döken Danimarkalı yıldız Caroline Wozniacki, şanssız bir şekilde turnuvaya veda etti. Avustralya Açık şampiyonu unvanlı dünya 2 numarası, Fransız rakibi Pauline Parmentier karşısında üçüncü set öncesi sakatlığı nedeniyle maçtan çekildi.

Toprak zemindeki organizasyonun 7 numaralı seribaşı ismi Irina-Camelia Begu, geçen seneki derecesini tekrarlarken etkileyici bir geri dönüş gerçekleştirdi. Maç puanı çevirdiği buluşmada Hırvat Donna Vekic'i 3-6, 7-6, 6-1'lik setlerle saf dışı bırakan Begu, yarı final biletini cebine koydu.

Açılış turunda milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ı eleyen Maria Sakkari, üçüncü maçında da set kaybı yaşamadı. 22 yaşındaki Yunan raket, elemelerden gelen Hollandalı Arantxa Rus'u 6-3, 7-6 ile mağlup ederek bu sezonki ilk yarı finaline yükselme başarısı gösterdi.

Günün sürprizinin altında ise WTA sıralamasının 75. basamağındaki Sloven Polona Hercog'un imzası vardı. Hercog, 2 saat 19 dakika süren karşılaşmada iki kez Grand Slam şampiyonu, 2 numaralı seribaşı Rus Svetlana Kuznetsova'yı 6-1, 1-6, 7-5'le turnuvanın dışına itti.

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