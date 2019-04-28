İstanbul Cup'ta şampiyon Petra Martic

Nesrin AYDIN / İSTANBUL () - İstanbul Esenyurt Spor Toto Tenis Park'ta düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Hırvat Petra Martic şampiyon oldu.

6 numaralı seribaşı Hırvat Martic, 19 yaşındaki Çek rakibi Marketa Vondrousova'yı 1-6, 6-4, 6-1 mağlup ederek 250 bin Dolar toplam para ödüllü turnuvada zafere ulaştı.

Martic, ilk setini kaybettiği maçın ikinci setinde etkileyici bir geri dönüş sergileyerek maçı final setine taşıdı. 6-1'lik final setiyle gülen Hırvat raket, İstanbul Cup'ta şampiyon oldu.

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