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İstanbul Cup'ta Gasparyan sürprizi

İSTANBUL,() - Rus raket Margarita Gasparyan, TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta 2 numaralı seribaşı Rumen Mihaela Buzarnescu'yu eleyerek çeyrek finale çıktı. Spor Toto Tennis Park'ta düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ın üçüncü gününde...

İstanbul Cup'ta Gasparyan sürprizi

İSTANBUL,() - Rus raket Margarita Gasparyan, TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta 2 numaralı seribaşı Rumen Mihaela Buzarnescu'yu eleyerek çeyrek finale çıktı.
Spor Toto Tennis Park'ta düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ın üçüncü gününde üç seribaşı daha turnuvaya veda etti. Günün en büyük sürprizinin altında 2 numaralı seribaşı Rumen Mihaela Buzarnescu'yu 1-6, 6-4, 7-5'le saf dışı bırakan Rus Margarita Gasparyan'ın imzası vardı.
Dünya sıralamasının 72'nci basamağındaki Gasparyan, ilk setini kaybettiği, üçüncü setinde de 5-3 geriye düştüğü buluşmada etkileyici bir dönüş gerçekleştirdi. Güçlü rakibi Buzarnescu karşısında üst üste dört oyun alıp 7-5'lik final setiyle gülen Gasparyan, çeyrek final biletini cebine koydu.
4 numara Dayana Yastremska'nın Kristina Mladenovic'e 6-3, 6-4; 5 numara Ajla Tomljanovic'in Marketa Vondrousova'ya 6-3, 6-3 mağlup olduğu TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta son şampiyon Pauline Parmentier ise Elena Rybakina'ya 6-0 ve 6-4'lük setlerle yenilerek elenmekten kurtulamadı.

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