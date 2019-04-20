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İstanbul Cup'ta eleme kuraları çekildi

İSTANBUL,() - Bu yıl 12'nci kez düzenlenecek TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta eleme kuraları çekildi.  4 Türk tenisçinin yer aldığı eleme tablosundaki maçlar yarın Esenyurt'ta bulunan Spor Toto Tenis Park'ta oynanacak.  Eleme tablosunda...

İstanbul Cup'ta eleme kuraları çekildi

İSTANBUL,() - Bu yıl 12'nci kez düzenlenecek TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta eleme kuraları çekildi.  4 Türk tenisçinin yer aldığı eleme tablosundaki maçlar yarın Esenyurt'ta bulunan Spor Toto Tenis Park'ta oynanacak. 
Eleme tablosunda korta çıkacak dört Türk tenisçi de ana tabloya kalabilmek için rakipleri karşısında ilk mücadelelerini verecek. 250 bin dolar ödüllü turnuvanın ana tablo kuraları ise yarın saat 14.00'de çekilecek.
Temsilcilerimizin ana tabloya çıkmak için mücadele edeceği eleme tablosundaki eşleşmeler şu şekilde: 
Berfu Cengiz - Kateryna Kozlova (Ukrayna)
İpek Soylu - Ivana Jorovic (Sırbistan)
Zeynep Sönmez  - Julia Glushko (İsrail)
İpek Öz - Fanny Stollar (Macaristan)

FOTOĞRAFLI
 

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