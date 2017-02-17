İstanbul Cup salon atletizm yarışmaları tamamlandı

Türkiye'nin erkeklerde 1 altın, 4 bronz, kadınlarda ise 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandığı organizasyonda 3 Türkiye rekoru kırıldı

Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda düzenlenen İstanbul Cup salon atletizm yarışmaları sona erdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret AŞ (Spor AŞ) ile Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle, bu sene dördüncüsü düzenlenen etkinlikte, 16 ülkeden yaklaşık 100 sporcu mücadele etti.

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası öncesinde permit kategoride düzenlenen organizasyonda, kadınlarda 4, erkeklerde 7 olmak üzere toplam 11 branşta mücadeleler yaşandı.

Yarışları, Avrupa Atletizm Birliği Başkanı Svein Arne Hansen, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile Spor AŞ Genel Müdürü İsmail Özbayraktar da takip etti.

Organizasyonda, 3 Türkiye rekoru kırıldı. Kadınlar sırıkla atlamada Buse Arıkazan, 4.26 ile Demet Parlak'a ait olan Türkiye rekorunu önce 4.27'ye sonra da 4.32'ye çıkardı. Buse, bu derecesiyle hem salonda hem de açık havada yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Kadınlar 60 metre yarışında 7.52'lik derecesiyle bronz madalya kazanan Mizgin Ay, yıldızlar ve gençler Türkiye rekorunu kırdı.

Türkiye, erkeklerde 1 altın, 4 bronz, kadınlarda ise 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Erkekler ve kadınlarda kategorilere göre oluşan dereceler şöyle

ERKEKLER

60 metre

1- Reza Ghasemi (İran) 6.74

2- Solomon Bockarie (Hollanda) 6.76

3- Giovanni Codrington (Hollanda) 6.86

400 metre

1- Batuhan Altıntaş (Türkiye) 46.82

2- Michal Desensky (Çekya) 48.28

3- Mehdi Rahimi (İran) 48.56

800 metre

1- Abedin Mujezinovic (Bosna Hersek) 1.49.86

2- Filip Snejdr (Çekya) 1.50.03

3- Musa Hajdari (Kosova) 1.50.05

3000 metre

1- Mekonnen Gebremedhin (Etiyopya) 7.45.84

2- Hicham Sigueni (Fas) 7.52.24

3- Ramazan Özdemir (Türkiye) 7.52.64

Uzun atlama

1- Daniel Dobrev (Bulgaristan) 7.49

2- Adam Zelinka (Çekya) 7.33

3- Hüseyin Ocak (Türkiye) 7.12

Yüksek atlama

1- Martin Heindi (Çekya) 2.19

2- Mike Edwards (Büyük Britanya) 2.15

3- Alperen Acet (Türkiye) 2.10

Gülle atma

1- Mesud Pezer (Bosna Hersek) 20.37

2- Georgi Ivanov (Bulgaristan) 19.37

3- Murat Gündüz (Türkiye) 18.29

KADINLAR

60 metre

1- Khrystyna Stuy (Ukrayna) 7.42

2- Inna Eftimova (Bulgaristan) 7.43

3- Mizgin Ay (Türkiye) 7.52

400 metre

1- Olha Zemiyak (Ukrayna) 52.59

2- Lilit Harutyunyan (Ermenistan) 57.23

3- Derya Yıldırım (Türkiye) 57.72

1500 metre

1- Luiza Gega (Arnavutluk) 4.06.66

2- Meryem Akdağ (Türkiye) 4.09.95

3- Yasemin Can (Türkiye) 4.11.54

Sırıkla atlama

1- Buse Arıkazan (Türkiye) 4.32

2- Büşra Pekşirin (Türkiye) 4.00

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Müsabakalardan detaylar

İSTANBUL