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İstanbul CUP Athletics 2017'nin basın toplantısı yapıldı

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle, bu sene dördüncüsü düzenlenecek İstanbul Cup Athletics 2017 öncesi Ataköy Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda basın toplantısı düzenlendi....

İstanbul CUP Athletics 2017'nin basın toplantısı yapıldı

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle, bu sene dördüncüsü düzenlenecek İstanbul Cup Athletics 2017 öncesi Ataköy Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Spor A.Ş. Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile milli sporcular Batuhan Altıntaş ve Emine Hatun Tuna katıldı.

Spor A.Ş. Genel Müdürü İsmail Özbayraktar yaptığı açıklamada organizasyonu iki yıldır Türkiye Atletizm Federasyonu ile birlikte gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Dokunduğumuz organizasyonları bir üst düzeye çıkarabiliyoruz. Atletizmi sporun atası olarak görüyoruz. Belli gerçeklerin de farkında olarak hareket ediyoruz. Halkımızın atletizme olan ilgisini artırmak için sürekli çalışıyoruz. Salon atletizmi bizim çok önem verdiğimiz bir organizasyon." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Çintimar, etkinlikte madalyaya olan inancını dile getirerek, "Tribünlerin dolmasını istiyoruz ama öncelikli hedefimiz pistte kürsünün üstünü doldurmak. Eğer biz üzerimize düşeni yaparsak eminim seyircilerimiz de gelecektir" ifadelerini kullandı.

Sporculardan, 2014 Avrupa Kros Şampiyonası birincisi Emine Hatun Tuna da organizasyonun kendileri için önemli bir tecrübe olacağını ve bu tür etkinliklerin sayısının artmasını istediklerini aktardı.

Erkekler 400 metrede 46 saniyenin altında koşan genç atlet Batuhan Altıntaş ise büyük başarılara imza atacaklarına inandığını ve tribünlerin dolmasını istediklerini kaydetti.

İSTANBUL / (fotoğraflı)

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