İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Trabzonspor: 92-100

İSTANBUL, ()
SALON: Cebeci Spor Kompleksi
HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Mehmet Şahin, Can Mavisu
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Thompson 7, Toolson 14, Uğur Dokuyan 7, Buva 22, Bircevic 20, Klobucar 5, Ayberk Olmaz 11, Tevfik Akdamar 3, Kamer Bayraktar 3
TRABZONSPOR: Vasiliauskas 29, Eldridge 25, Harris 9, Green 21, Bora Hun Paçun 2, Obekpa 7, Alper Saruhan 5, Burak Eşlik 2, Ozan Anton Odabaşı
1'İNCİ PERİYOT: 27-21
İLK YARI: 53-43
3'ÜNCÜ PERİYOR: 76-77
5 FAUL ALAN: 35.42 Bircevic (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 18'inci hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 100-92 yendi. Bu sonuçla birlikte, bordo-mavililer 6'ncı galibiyetine uzanırken, İstanbul ekibi ise 10'uncu kez mağlup oldu.