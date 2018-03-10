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İstanbul Büyükşehir Belediyespor - TOFAŞ: 73-80

İSTANBUL, () SALON: Cebeci HAKEMLER: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Kerem Baki İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Klobucar 10, Toolson 11, Bircevic 11, Uğur Dokuyan 2, Buva 23, Ayberk Olmaz, Buckner 7, Mert Çevik 3, Thompson 6 TOFAŞ: Henry...

İstanbul Büyükşehir Belediyespor - TOFAŞ: 73-80

İSTANBUL, ()

SALON: Cebeci
HAKEMLER: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Kerem Baki
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Klobucar 10, Toolson 11, Bircevic 11, Uğur Dokuyan 2, Buva 23, Ayberk Olmaz, Buckner 7, Mert Çevik 3, Thompson 6
TOFAŞ: Henry 12, Mejia 17, Barış Ermiş 7, Morgan 12, Kadji 9, Berkan Durmaz 6, Owens 6, Muhsin Yaşar 2, Yiğit Arslan 4, Paunic 5
1'İNCİ PERİYOT: 24-23
İLK YARI: 45-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-59
DİSKALİFİYE: 24.29 Buckner (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
5 FAUL ALAN: 31.10 Morgan, 34.35 Owens, 35.12 Kadji (TOFAŞ)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 20'nci hafta karşılaşmasında TOFAŞ, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 80-73 mağlup etti. Bu sonuçla TOFAŞ 17'nci galibiyetine uzanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 12'nci mağlubiyetini aldı.

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