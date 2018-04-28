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İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Gaziantep Basketbol: 92-86

İSTANBUL,() SALON: Cebeci HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Osman Sinan İşgüder, Mehmet Şahin İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Buckner 21, Buva 16, Klobucar 9, Thompson 18, Uğur Dokuyan 8, Ayberk Olmaz 2, Mert Çevik 6, Toolson 12, Furkan Ayça GAZİANTEP...

İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Gaziantep Basketbol: 92-86

İSTANBUL,()

SALON: Cebeci
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Osman Sinan İşgüder, Mehmet Şahin
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Buckner 21, Buva 16, Klobucar 9, Thompson 18, Uğur Dokuyan 8, Ayberk Olmaz 2, Mert Çevik 6, Toolson 12, Furkan Ayça
GAZİANTEP BASKETBOL: Armand 17, Can Uğur Öğüt 3, Carter 27, Miller 17, Murphy 6, Erol Can Çinko 3, Balazic, Freimanis 13, Orhan Haciyeva
1'İNCİ PERİYOT: 23-19
İLK YARI: 47-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-51
NORMAL SÜRE: 82-82

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 27'nci hafta mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor, uzatma sonucunda Gaziantep Basketbol'u 92-86 mağlup etti.

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