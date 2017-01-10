Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP’li Balbay’ın konuşması TBMM’de tansiyonu yükseltti
Balbay'ın gazeteciler günü konuşması TBMM'yi...
Gaziantep'te polise ikinci saldırı
Gaziantep'te polise ikinci saldırı
Cami avlusunda tente çöktü: 1 ölü, 40 yaralı
Ünlü tekstilci tente faciasında öldü
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne saldıran terörist öldürüldü
Emniyete girmek isteyen terörist öldürüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 3-1

Coşkun YAMAN/BALIKESİR, () SALON: Balıkesir Yeni HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Ali Bağde (xx) İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Rouzier (xxx), Berkan (xx), Özkan (xxx), Arslan (xx), Price (xxx), Mert (xx), Marechal (xxx), Kadir (xx), Burak (xx),...

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 3-1

Coşkun YAMAN/BALIKESİR, ()
SALON: Balıkesir Yeni
HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Ali Bağde (xx)
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Rouzier (xxx), Berkan (xx), Özkan (xxx), Arslan (xx), Price (xxx), Mert (xx), Marechal (xxx), Kadir (xx), Burak (xx), Erdem (xx), Caner (xx)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Murathan (xx), Yasin (xx), Halil İbrahim (xx), Bartman (xx), Hüseyin (xx), Samuel Tuia (xx), Can (xx), Emre (xx), Melih (xx), Emin (xx), Doğukan (xx)
SETLER: 25 -17, 27- 25, 21-25, 25-22
SÜRE: 124 dakika (27, 35, 32, 30 )

BALIKESİR'de düzenlenen Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde Halkbank'la eşleşti. Balıkesir Yeni Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25 -17, 27- 25, 21-25 ve 25-22'lik skorlarla sona erdi. Galatasaray Antrenörü Nedim Özbey, son setteki itirazları sonucu kırmızı kart gördü. Yarın aynı salonda oynanacak yarı final müsabakalarında 16.00'da İnegöl Bld-Fenerbahçe, 19.00'da ise Halkbank-İstanbul BŞB karşı karşıya gelecek.  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55