İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 3-1

İSTANBUL,()
SALON: Haldun Alagaş
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Murat Yenipazar, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Tuia, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Kadir Cin)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Yasin Aydın, Emin Gök, Okello, Achrem, Todorov, Hüseyin Koç (Can Ayvazoğlu, Boğaçhan Zambak, Melih Sıratca, Doğukan Ulu)
SETLER: 27-25, 25-16, 20-25, 25-18
SÜRE: 124 dakika (35, 26, 33, 30)
Efeler Ligi play-off klasman etabı üçüncülük ikinci maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor kendi sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.
9 Nisan Pazartesi günü oynanacak üçüncü ve son maçta kazanan taraf, ligi 3'üncü sırada tamamlayarak CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.