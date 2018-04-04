Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...

İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 3-1

İSTANBUL,() SALON: Haldun Alagaş HAKEMLER: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Murat Yenipazar, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Tuia, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Kadir Cin) GALATASARAY...

İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 3-1

İSTANBUL,()

SALON: Haldun Alagaş
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Murat Yenipazar, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Tuia, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Kadir Cin)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Yasin Aydın, Emin Gök, Okello, Achrem, Todorov, Hüseyin Koç (Can Ayvazoğlu, Boğaçhan Zambak, Melih Sıratca, Doğukan Ulu)
SETLER: 27-25, 25-16, 20-25, 25-18
SÜRE: 124 dakika (35, 26, 33, 30)

Efeler Ligi play-off klasman etabı üçüncülük ikinci maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor kendi sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.
9 Nisan Pazartesi günü oynanacak üçüncü ve son maçta kazanan taraf, ligi 3'üncü sırada tamamlayarak CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314