İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Doğuş: 70-83

İSTANBUL, ()
SALON: Cebeci
HAKEMLER: Erşan Kartal, Ahmet Ersan Ergüler, Ahmet Tatlıcı
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Thompson 15, Toolson 2, Uğur Dokuyan 4, Bircevic 19, Buva 15, Ayberk Olmaz 2, Klobucar 13, Mert Çevik, Tevfik Akdamar
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Wanamaker 8, Guduric 7, Datome 5, Melli 12, Thompson 9, Ahmet Düverioğlu 6, Ali Muhammed 5, Barış Hersek 4, Melih Mahmutoğlu 11, Sinan Güler 3, Sloukas 8, Egehan Arna 5
1'İNCİ PERİYOT: 13-23
İLK YARI: 36-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-61
5 FAUL ALAN: 38.43 Klobucar (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 15'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 83-70 yendi.