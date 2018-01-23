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İstanbul Büyükşehir Belediyespor - ESSM Le Portel: 80-83

İSTANBUL, () SALON: Cebeci Spor Kompleksi HAKEMLER: Sebastien Clivaz, Josip Jurcevic, Carsten Straube İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Toolson 22, Klobucar 12, Mert Çevik, Buva 20, Bircevic 5, Uğur Dokuyan 9, Ayberk Olmaz 4, Furkan Ayça, Tevfik...

İstanbul Büyükşehir Belediyespor - ESSM Le Portel: 80-83

İSTANBUL, ()

SALON: Cebeci Spor Kompleksi
HAKEMLER: Sebastien Clivaz, Josip Jurcevic, Carsten Straube
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Toolson 22, Klobucar 12, Mert Çevik, Buva 20, Bircevic 5, Uğur Dokuyan 9, Ayberk Olmaz 4, Furkan Ayça, Tevfik Akdamar 8
ESSM LE PORTEL: Carter 17, Golden 15, Begarin 9, Traore 11, Hassell 8, Odiakosa 4, Hacdad 4, Donaldson 7, Mangin 2, Chathuant 6
1'İNCİ PERİYOT: 19-17
İLK YARI: 37-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-60
4'ÜNCÜ PERİYOT: 72-72

FIBA Avrupa Kupası 2'nci Tur I Grubu 4'üncü hafta karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fransa temsilcisi ESSM Le Portel'e uzatmalar sonucunda 83-80 mağlup oldu.

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