İstanbul Büyükşehir Belediyespor - ESSM Le Portel: 80-83

İSTANBUL, ()
SALON: Cebeci Spor Kompleksi
HAKEMLER: Sebastien Clivaz, Josip Jurcevic, Carsten Straube
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Toolson 22, Klobucar 12, Mert Çevik, Buva 20, Bircevic 5, Uğur Dokuyan 9, Ayberk Olmaz 4, Furkan Ayça, Tevfik Akdamar 8
ESSM LE PORTEL: Carter 17, Golden 15, Begarin 9, Traore 11, Hassell 8, Odiakosa 4, Hacdad 4, Donaldson 7, Mangin 2, Chathuant 6
1'İNCİ PERİYOT: 19-17
İLK YARI: 37-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-60
4'ÜNCÜ PERİYOT: 72-72
FIBA Avrupa Kupası 2'nci Tur I Grubu 4'üncü hafta karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fransa temsilcisi ESSM Le Portel'e uzatmalar sonucunda 83-80 mağlup oldu.