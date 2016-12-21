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İstanbul B.Şehir Bld -Dinamo Moscow:1-3

İSTANBUL- 2017 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden İstanbul BBSK, Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynadığı A Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Rusya'dan Dinamo Moscow ekibine 25-19, 18-25, 18-25 ve 22-25'lik setlerle 1-3...

İstanbul B.Şehir Bld -Dinamo Moscow:1-3

İSTANBUL- 2017 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden İstanbul BBSK, Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynadığı A Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Rusya'dan Dinamo Moscow ekibine 25-19, 18-25, 18-25 ve 22-25'lik setlerle 1-3 mağlup oldu.

Karşılaşma öncesinde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Dinamo Moscow takım yöneticisine hain bir suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için başsağlığı diledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü oyuncuları da ısınmaya, üzerlerinde, "Acınız acımızdır, sizinle yastayız" yazan tişörtlerle çıktılar.

Mücadelenin sona ermesinin ardından TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, profesyonel hakemlik kariyerinin son maçını yöneten, maçın başhakemi Finlandiyalı Ahti Huhtaniska'ya bir plaket takdim etti.

 

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