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İstanbul Boğazı’nda yılın ilk yelkenli yarışı gerçekleşti

Sinem ERYILMAZ – Ömer HASAR / İSTANBUL,() - İstanbul Boğazı’nda bu yılın ilk yelkenli yarışları gerçekleşti. Bahçeşehir Üniversitesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen BAU Bosphorous Sailing Cup, üniversitenin Beşiktaş Kampüsü...

İstanbul Boğazı’nda yılın ilk yelkenli yarışı gerçekleşti

Sinem ERYILMAZ – Ömer HASAR / İSTANBUL,() - İstanbul Boğazı’nda bu yılın ilk yelkenli yarışları gerçekleşti. Bahçeşehir Üniversitesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen BAU Bosphorous Sailing Cup, üniversitenin Beşiktaş Kampüsü önünden hareket eden yelkenliler ile başladı.

Mavinin sonsuzluğu, rüzgârın verdiği özgürlük hissi ve yeni hayatlara doğru tam yol ilerleyen yelkenliler... Anadolu ve Avrupa’nın buluştuğu İstanbul Boğazı’nda bu yılın ilk yelkenli yarışları gerçekleşti.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından organize edilen 7’inci BAU Bosphorus Sailing Cup Yelken Yarışları üniversitenin Güney Kampüsü önünden başladı. Yüksek akıntı hızında zorlu bir mücadele veren 54 takım kıyasıya rekabet etti. Ekipler yarışta Beykoz'dan dönüş yaparak, Beşiktaş'ta tamamladı. Ayrıca BAU Bosphorus Sailing Cup Cambridge Üniversitesi Yelken Takımı'nın da katılmasıyla uluslararası bir statüye kavuştu.

BAU Yelken Kulübü Başkanı Vedat Can Baltalı konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu sene yedincisini düzenliyoruz. 54 tekne yarış için kayıt verdi. Bu yarışın başka bir özelliği de bu senenin ilk boğaz yarışı oluyor olması. Hava biraz hafif, akıntı kuvvetli. Güzel bir yarış olacak. İki kıtanın buluştuğu yerde tüm medeniyetleri buluşturmaya önem veriyoruz. Bu yüzden bu sene ilk olarak Cambridge Üniversitesi Yelken Takımı'nı da davet ettik. Kendileri altı kişilik bir spor takımıyla beraber bu seneki yarışımıza katılım gösterdiler. Bundan sonraki senelerde de özellikle 2020’de düzenleyeceğimiz yarışta tüm kıtalardan üniversitelerin yelken takımlarını iki kıtanın buluştuğu, medeniyetlerin başkenti İstanbul’a getirerek beraber yelken açmalarını sağlamayı hedefliyoruz.”

Dereceye giren ekiplere Kalamış Marina'da düzenlenen ödül töreniyle kupaları takdim edildi.

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