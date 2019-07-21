İstanbul Boğazı'nı kulaç atarak geçtiler. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda Şampiyonlar belli oldu
İstanbul Boğazı'nı kulaç atarak geçtiler. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda Şampiyonlar belli oldu(FOTOĞRAFLAR)
İstanbul Boğazı'nı kulaç atarak geçtiler. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda Şampiyonlar belli oldu
21 Temmuz 2019 Pazar 13:07
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