İstanbul BBSK ile Onico Varşova dostluk maçında karşılaştı

İstanbul BBSK Başkanı Celaleddin Deniztoker: Rakibimizi en iyi şekilde ağırlayacağız

Tomasz Turczyn: Türkiye'nin milli ve kulüp takımları oldukça güçlü

TARBİGEM Başkanı Kukut: Voleybol bizim için çok önemli

İstanbul BBSK Takım Kaptanı Özkan Hayırlı: Takım olarak final oynamak istiyoruz

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL () - İstanbul BBSK Erkek Voleybol Takımı, Polonya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Unico Varşova ile dostluk maçında karşılaştı. İki takım temsilcileri ve oyuncuları dostluk maçı öncesinde bir araya geldi. İstanbul BBSK Başkanı Celaleddin Toker, Polonya ekibinin sahibi Tomasz Turczyn ve takımın başantrenörü Stephane Antiga'ya maç öncesinde plaket verdi. Plaket takdiminin ardından iki takım oyuncuları basın mensuplarına birlikte poz verdi. Fotoğraf çekimi sonrası başlayan karşılaşmada Polonya ekibi, İstanbul BBSK'yı 28-16, 21-25, 19-25, 25-23 ve 16-18'lik setlerle 3-2 mağlup etti.

İSTANBUL BBSK BAŞKANI DENİZTOKER: RAKİBİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLAYACAĞIZ

Polonya ekibini burada iyi ağırlayacaklarını belirten İstanbul BBSK Başkanı Celaleddin Deniztoker, Onico Varşova gibi Avrupa'nın dev bir takımını burada ağırlamak ve dostluk maçı yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Rakibimizi, İstanbul'da en iyi şekilde ağırlayacağız. Güzel bir dostluk maçı olacak iyi oynayan kazansın. Bu sezon bizim isteklerimizin biraz dışına çıktı ama takım son 3-4 haftadır toparladı. Play-offlarda daha iyi bir performans performans göstereceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Tokyo'da düzenlenecek 2020 olimpiyatları için de konuşan Deniztoker, "Şu ana kadar 40'a yakın sporcumuz olimpiyatlara katılma potası içerisinde. Bizim niyetimiz de en aşağı 25 sporcuyu olimpiyatlara göndermek" diye konuştu.

UNICO VARŞOVA KULÜBÜ SAHİBİ TURCZYN: TÜRKİYE'NİN MİLLİ VE KULÜP TAKIMLARI OLDUKÇA GÜÇLÜ

Polonya ekibinin sahibi Tomasz Turczyn, kendilerine yapılan davet için herkese teşekkür ederek, "Umarım bu maç bizim dostluğumuzu, iş birliğimizi daha da güçlendirir. Biz şu anda erkek voleybol takımımızı yönetiyoruz. Hem milli takımlarda hem de kulüp takımlarında Türk ekipleriyle zorlu maçlar oynuyoruz. Ben görüyorum ki Türkiye ligleri güçlü kulüplere sahip ve milli takımları var" ifadelerini kullandı.

Yerel ligde ikinci sırada olduklarını belirten Turczyn, "Şu anda Polonya Ligi'nde ikinci sıradayız. Ancak umuyorum ki sezon sonunda başarılı olacağız. Fuat bey sayesinde oynadığımız bu dostluk maçı da umarım bize daha fazla güç katıp, tecrübe kazandırır. Umuyorum ki Polonya'da sezon sonunda şampiyon olacağız" dedi.

TARBİGEM BAŞKANI KUKUT: VOLEYBOL BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Voleybol sporunun kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çeken Türkiye Tarla Bitkileri Üreticileri Merkez Birliği (TARBİGEM) Başkanı Fuat Kukut, "Bu maç bizim için çok önemli. Çünkü bizim Polonya ile hem ticari hem de spor olarak ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Onun için de böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Voleybol bizim için çok önemli. Türkiye'de her ne kadar futbol, basketbol kadar ilgi görmese de dünya çapında bilinen, takip edilen bir spor dalı. Biz de bunu Türkiye'de yaymak istiyoruz. TARBİGEM olarak biz voleybola sadece Türkiye'de değil, dünyadaki birçok takımla irtibat halindeyiz. Bu takımların birçoğunu Türk takımlarıyla bir araya getirip, dostluk maçları organize edeceğiz. Bu karşılaşma ilki, ancak mümkün olduğunca daha fazla katılım sayısıyla yankı uyandırarak insanları voleybol sporuna biraz daha yakınlaştırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

İSTANBUL BBSK TAKIM KAPTANI ÖZKAN HAYIRLI: TAKIM OLARAK FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ

Mücadele öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul BBSK takım kaptanı Özkan Hayırlı ise "Rakibimiz Polonya'nın en iyi takımlarından birisi. Yazın milli takımda MVP olan, şampiyon olan 3-4 oyuncuya sahipler. Polonya Ligi'nde de ikinci sıradalar. Çok güzel bir dostluk maçı olacağını düşünüyorum. Geçen sezonu 3'üncü olarak bitirdik. Bu sene tamamen Türk oyuncularla oynuyoruz. Çoğumuz milli takımdayız. Bu sene takım olarak final oynamak istiyoruz. Bu sene lige sakatlıklardan ve Şampiyonlar Ligi elemesinden dolayı kötü başladık ama bundan sonrasını daha iyi olacağını düşünüyorum. Kupa Volley'de de ilk 8'e girdik. O kupada da Malatya'da 8 takımın olduğu bir şampiyona var. Orada da favori takımlardan birisiyiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Açıklamalar

- Plaket verilmesinden detaylar

- Karşılaşmadan görüntüler