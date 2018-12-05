İstanbul BBSK, CEV Kupası'nda 8'li Finaller Turu'na yükseldi

İstanbul BBSK - GFC Ajaccio: 0-3

İSTANBUL ()

SALON: Hidayet Türkoğlu

HAKEMLER: Zdravko Zdraveski, Cristina Oana Fortu

İSTANBUL BBSK: Murat, Burak, Özkan, Metin, Gökhan, İbrahim, Nuri (L), Erdem (L) (Caner, Serhat)

GFC AJACCIO: Brucket, Pepic, Carle, Radic, Pujol, Mendez, Exiga (L) (Guelle, Castard, Douglas-Powell)

SETLER: 21-25, 21-25, 20-25, 15-12

SÜRE: 83 dakika (24, 21, 23, 15)

2019 CEV Kupası erkekler kategorisinde mücadele eden İstanbul BBSK, 16'lı Finaller Turu rövanş maçında bugün Fransa'nın GFC Ajaccio takımını konuk etti.

Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan mücadelede İstanbul BBSK rakibine 21-25, 21-25 ve 20-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından karşılaşma altın sete taşındı. Karşılaşmanın ardından oynanan altın seti 15-12'lik üstünlükle tamamlayan İstanbul BBSK, adını CEV Kupası'nda 8'li Finaller Turu'na yazdırdı.