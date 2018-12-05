Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağlık Müdürlüğünde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
4 milyon liralık yolsuzluk iddiası;...
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru” Ödülü
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru”...
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı' açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı'...

İstanbul BBSK, CEV Kupası'nda 8'li Finaller Turu'na yükseldi

İstanbul BBSK - GFC Ajaccio: 0-3 İSTANBUL () SALON: Hidayet Türkoğlu HAKEMLER: Zdravko Zdraveski, Cristina Oana Fortu İSTANBUL BBSK: Murat, Burak, Özkan, Metin, Gökhan, İbrahim, Nuri (L), Erdem (L) (Caner, Serhat) GFC AJACCIO: Brucket, Pepic,...

İstanbul BBSK, CEV Kupası'nda 8'li Finaller Turu'na yükseldi

İstanbul BBSK - GFC Ajaccio: 0-3

İSTANBUL ()

SALON: Hidayet Türkoğlu
HAKEMLER: Zdravko Zdraveski, Cristina Oana Fortu
İSTANBUL BBSK: Murat, Burak, Özkan, Metin, Gökhan, İbrahim, Nuri (L), Erdem (L) (Caner, Serhat)
GFC AJACCIO: Brucket, Pepic, Carle, Radic, Pujol, Mendez, Exiga (L) (Guelle, Castard, Douglas-Powell)
SETLER: 21-25, 21-25, 20-25, 15-12
SÜRE: 83 dakika (24, 21, 23, 15)

2019 CEV Kupası erkekler kategorisinde mücadele eden İstanbul BBSK, 16'lı Finaller Turu rövanş maçında bugün Fransa'nın GFC Ajaccio takımını konuk etti. 
Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan mücadelede İstanbul BBSK rakibine 21-25, 21-25 ve 20-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından karşılaşma altın sete taşındı. Karşılaşmanın ardından oynanan altın seti 15-12'lik üstünlükle tamamlayan İstanbul BBSK, adını CEV Kupası'nda 8'li Finaller Turu'na yazdırdı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

istanbul escort