Issam Chebake: Ligin 5'inci sırası için en büyük adaylardan birisiyiz

Taha AYHAN / MALATYA () -



Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam etti. Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Issam Chebake, sportif direktör Ali Ravcı'nın kendilerine bu saatten sonra futbolcu olmadıklarını, sahada birer kardeş olduklarını ve bazı şeyleri kendilerinin düzeltmesi gerektiğini söylemesinden sonra arka arkaya iki galibiyet geldiğini söyledi.

Süper Lig'de geride kalan 31 haftada topladığı 44 puanla 5'inci sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıkları devam etti. Antrenmanda futbolcular hafif tempolu koşunun ardından ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olarak yapılan bölümünde ise Erzurumspor maçının taktik çalışması gerçekleştirildi. İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Issam Chebake, Erol Bulut'un gidişinden sonra, bu kötü gidişata bir tepki vermek zorunda olduklarını belirterek, "Çünkü Erol hocanın gidişi hepimizi üzdü. Ama iyi bir tepki vermek zorundaydık. Nitekim Ali hoca 'Siz bu saatten sonra futbolcu değilsiniz, birer kardeşsiniz bu sahada. Bazı şeyleri kendiniz düzeltmeniz lazım' dedikten sonra zaten arka arkaya iki galibiyet geldi. Tekrar iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Kalan 3 maç için de en iyi skorları alacağımızı söyleyebilirim" dedi.

'MAÇLARA CİDDİ BİR ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ'

Chebake, rakiplerinin durumuyla ilgilenmediklerini ve maça her zamanki havada hazırlanacaklarını ifade ederek, "Düşme potasına yakın olan takımlarla oynadığınız zaman, dört büyüklere karşı nasıl hazırlanıyorsak onlara karşı da öyle hazırlanmamız lazım. Çünkü o takımlar artık son şanslarını oynuyor olacaklar ve çok büyük performans gösterebiliyorlar. Bu yüzden biz her zaman ciddi bir şekilde hazırlanacağız. Evimizde 3 puanı alacağız" diye konuştu.

Ligin 5'inci sırası için en büyük adayın kendileri olduğunu ifade eden Chebake, "Uzun bir süre 5. sıradaydık ve bir ara 8'inci sıraya kadar geriledik. Şimdi tekrardan kozlar elimizde, 5'inci sıradayız. Kimseye bağlı olmadan önümüzdeki 3 maça bakacağız. Ligin 5'inci sırası için en büyük adaylardan birisiyiz. Tabii ki bu nedenle üzerimizde bir baskı da oluşacaktır. Takımımızda bu baskıyı kaldırabilecek kapasite de var" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İdmandan görüntüler

- İssam'ın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler



(FOTOĞRAFLI)

