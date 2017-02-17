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İsrail basınında Hapoel Beer-Sheva - Beşiktaş maçı yankıları

Haaretz: Beşiktaş gibi bir takım karşısında saygı duyulması gereken bir performansa rağmen hayal kırıklığı oldu Maariv: Onlar için fazlaydı Yediot Aharonot: İmkansız diye bir şey yok Orhan SENCER / İSTANBUL, () İsrail basını, Hapoel...

İsrail basınında Hapoel Beer-Sheva - Beşiktaş maçı yankıları

Haaretz: Beşiktaş gibi bir takım karşısında saygı duyulması gereken bir performansa rağmen hayal kırıklığı oldu

Maariv: Onlar için fazlaydı

Yediot Aharonot: İmkansız diye bir şey yok

Orhan SENCER / İSTANBUL, ()

İsrail basını, Hapoel Beer-Sheva'nın, Beşiktaş'a 3-1 yenildiği UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçından hayal kırıklığıyla ayrıldığını yazdı.

Haaretz Gazetesi, "İsrail şampiyonu evinde teslim oldu" başlığını kullanırken, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş gibi bir takım karşısında saygı duyulması gereken bir performansa rağmen hayal kırıklığı oldu. Hapoel Beer Sheva, Türkiye'ye fazla şansı olmadan gidecek ve muhtemelen taraftarlar 'İmkansız nedir' pankartı açacak."

"Onlar için fazlaydı" başlığını atan Maariv Gazetesi de, "William, Cenk Tosun ve Atiba Hutchinson'ın golleri, Beşiktaş'a hak ettikleri galibiyeti getirdi" şeklinde yazdı.

Yediot Aharonot gazetesi ise, "İmkansız diye bir şey yok" başlığıyla verdiği haberde, "Evinde 3-1 yenilen Hapoel Beer-Sheva'nın Türkiye'de Beşiktaş karşısında turu geçme şansı gerçekten zor ama bu sezon İsrail ekibi için hiçbir şeyin imkansız olmadığını gördük" cümlesini kullandı.

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