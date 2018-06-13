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İspanya'nın yeni teknik direktörü Fernando Hierro

İSTANBUL, () Real Madrid ile izinsiz olarak anlaşmaya varan Julen Lopetegui'nin görevine son veren İspanya Futbol Federasyonu, çok zaman kaybetmeden Fernando Hierro ile anlaştı. İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Real Madrid...

İspanya'nın yeni teknik direktörü Fernando Hierro

İSTANBUL, ()

Real Madrid ile izinsiz olarak anlaşmaya varan Julen Lopetegui'nin görevine son veren İspanya Futbol Federasyonu, çok zaman kaybetmeden Fernando Hierro ile anlaştı.
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Real Madrid ile izinsiz olarak anlaşmaya vardığı öğrenilen teknik direktör Julen Lopetegui'nin görevine son verildiğini açıklamıştı. 2018 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına saatler kala açıklanan bu kararın ardından milli takımın başına gelecek olan yeni teknik adam merakla beklenirken İspanya, eski Real Madridli Fernando Hierro ile anlaşıldığı açıklandı.
DÜNYA KUPASI'NDA TAKIMIN BAŞINDA HİERRO OLACAK
Uzun yıllar Real Madrid'de forma giyen Fernando Hierro, futbol hayatına nokta koymasının ardından Malaga'da görev aldı ve Real Madrid'te ise antrenörlük yaptı. Ardından Real Oviedo'da teknik direktörlük kariyerine başlayan 50 yaşındaki Hierro, Lopetegui'nin görevden alınmasının ardından 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı'nın başında yer alacak.
Hierro, 2007-2011 yılları arasında ise İspanya U20 Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.
 

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