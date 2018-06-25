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İspanya - Fas: 2-2

KALİNİNGRAD,() STAT: Kaliningrad HAKEMLER: Irmatov Ravshan, Rasulov Abdukhamidullo, Saidov Jakhongir İSPANYA: De Gea, Carvajal, Alba, Pique, Ramos , Busquets, Thiago (Dk. 74 Asensio), Silva (Dk. 84 Rodrigo), Isco, Iniesta, Costa (Dk. 74 Aspas) FAS:...

İspanya - Fas: 2-2

KALİNİNGRAD,()

STAT: Kaliningrad
HAKEMLER: Irmatov Ravshan, Rasulov Abdukhamidullo, Saidov Jakhongir
İSPANYA: De Gea, Carvajal, Alba, Pique, Ramos , Busquets, Thiago (Dk. 74 Asensio), Silva (Dk. 84 Rodrigo), Isco, Iniesta, Costa (Dk. 74 Aspas)
FAS: El Kajoui, Hakimi, Dirar, Saiss, Costa, Boussoufa, Ahmadi, Ziyech (Dk. 85 Bouhaddouz), Amrabat, Belhanda (Dk. 63 Fajr), Boutaib (Dk. 71 Nesyri)
GOLLER: Dk. 19 Isco, Dk. 90+2 Aspas (İspanya) - Dk. 14 Boutaib, Dk. 81 Nesyri (Fas)
SARI KARTLAR: Ahmadi, Amrabat, Boussoufa, Da Costa, Hakimi, El Kajoui (Fas)

2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu son hafta mücadelesinde İspanya ile Fas 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte İspanya puanını 5'e yükselterek grubu lider olarak tamamlarken, Fas bir puanla turnuvaya veda etti. İspanya'nın son 16 turundaki rakibi, A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Rusya olacak.

14'üncü dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Boutaib, topu ağlara gönderdi: 0-1.
19'uncu dakikada Iniesta'nın ceza sahasının sol tarafından attığı pasta topla buluşan Isco, yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-1.
81'inci dakikada Fajr'ın kullandığı köşe vuruşunda Nesyri kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 1-2.
90+2'nci dakikada Carvajal'ın sağ kanattan açtığı ortada topa şık bir vuruş yapan Aspas, topu filelere gönderdi: 2-2.
Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

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