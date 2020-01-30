İspanya'da Madrid derbisi heyecanı

İspanya futbolunun iki köklü takımı Real Madrid ile Atletico Madrid’i buluşturacak Madrid derbisi, cumartesi günü saat 18.00’de D-Smart 77’nci Kanal Spor Smart ve D-Smart Youtube adresinden naklen yayınlanacak.El Clasico ile birlikte İspanya futbolunun en büyük rekabeti olarak kabul edilen Madrid derbisine cumartesi Santiago Bernabeu Stadyumu ev sahipliği yapacak. 1999-2013 yılları arasında oynanan derbilerde Atletico Madrid, 25 maç boyunca galibiyet yüzü göremezken bu durumu değiştiren adam ise Diego Simeone oldu. Simeone takımın başına geçtiği andan itibaren oynanan 26 derbide Atletico’nun 8 galibiyeti bulunurken, 11 beraberlik, 7 mağlubiyet karnesi iki takımı dengelemiştir.ZIDANE VE SIMEONE DERBİDE 12’NCİ KEZ KARŞI KARŞIYAReal Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ile Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, teknik adam olarak Madrid derbisinde 10 kez karşı karşıya geldi. Teknik adamlık kariyerlerindeki karşılaşmalarında Zidane 4, Simeone 2 kez kazanrken 4 maç da beraberlikle sona erdi.1 kez de futbolcu olarak bu derbide rakip olan iki ismin Aralık 2003’teki mücadelesinde Zidane önderliğinde Real Madrid, maçı 2-0 kazanırken Atletico takımındaki eksikler nedeniyle Simeone o maçta orta saha yerine stoper olarak görev yaptı ve bu maç, Madrid derbileri tarihinin en erken golünün atıldığı maç olarak da kayıtlara geçti. Maçın 16’ncı saniyesinde golü atan Brezilyalı Ronaldo, Madrid derbilerinin en hızlı golünü atan oyuncusu unvanını halen elinde bulunduruyor.