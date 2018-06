İsmail Uyanık: "Özen ile sportif direktörlük konusunda görüştük"

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, ()

Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, sportif direktör olarak Önder Özen ile görüştüklerini ve kendisinden bu anlamda faydalanmak istediklerini dile getirdi.

13 yıllık aradan sonra Samsunspor’a yeniden başkan olarak dönen İsmail Uyanık, herkesin merak ettiği soruları yanıtladı. Bir radyo kanalında konuşan İsmail Uyanık, kurulacak kadrodan yeni sportif direktöre, Nuri Asan Tesisleri’nden kulübün borçlarına kadar tüm soru işaretlerini içtenlikle yanıtladı.

İsmail Uyanık, “Eski başkanlarımızdan, futbol duayenlerinden, tartışılmayacak insanlarla beraber kurulmuş bir komisyonla şartları konuşacağız. Bu komisyonda detayları ve işin prestijlerini masaya yatıracağız. Samsunspor’un borçları ve alacaklarının karşılığı yeni kurulacak Samsunspor A.Ş.’ye teslim edilecek. Bu süre içerisinde kesinlikle durup beklemeyeceğiz. Federasyona başvurarak, futbolcuların borçlarını oluşturacağımız bütçe dahilinde ödeyeceğiz. Takımımız için gerekeni yapacağız” dedi.

İlk işlerinin sportif direktörle anlaşmak olduğunu kaydeden İsmail Uyanık, “Samsunspor’da verdiğimiz 13 senelik aradan sonra bir acemiliğimiz var, bundan dolayı futbolun içerisinde kalmış ve dürüstlüğüne güveneceğimiz insanları sisteme sokmamız gerekiyor. Temkinli davranmamız gerekiyor. Dolayısıyla sağlam ve adım adım gideceğiz. Maddi sorunlar çok önemli değil. Biz borçları ödeyeceğiz, ona rağmen puanı silmek isteyen varsa onlar bilir. Tüm borçların karşısında alalım şirketi diyoruz, öpücük karşılığında değil” şeklinde konuştu.

Nuri Asan Tesisleri’nin durumunu da değerlendiren İsmail Uyanık, “Tesislerimiz çok virane olmuş. Çok gerilemiş. Eskiden biz Samsun’a futbolcuları davet ettiğimizde, bu tesislerimizin anlaşmalara bile faydası olurdu. Atmosfer mükemmeldi. Şimdi inanın tesise futbolcuyu davet ettiğimizde, ‘bu ne virane bir tesis diyecekler’ diye çekiniyorum. Bizim veya eski bir zaman diye birşey yok, yapmamışız ve bunların üstesinden geleceğiz” dedi.

STADYUMA HAVA KİRLİLİĞİ ELEŞTİRİSİ

Tekkeköy ilçesine kurulan yeni 19 Mayıs Stadyumu’nu ve bulunduğu bölgedeki çevre kirliliğine de değinen İsmail Uyanık, “Yeni stadyum güzel ve büyük. Güzel de stadın tribünlerini dolduramayacaksan, bu stadı 24 saat yaşatamayacaksan ne kadar gerekli? Stadyumun elektrik masraflarını Samsunspor karşılayamayacaksa o stadyum ne kadar ne ifade eder? Samsunumuzun sanayi bölgesinde kurulmasıyla ilgili de sorunlar var. Hava kirliliği ölçtüğünüzde; o stadyumda uluslararası spor müsabakaları yapılamayacağı konusunda ciddi bilgiler var. Bu konu varken, stadyum hakkında pek bir şey söylenemez. Stat ile Samsunspor’un büyüklüğünü eşitleyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

YENİ KADRO NASIL OLACAK

Nasıl bir kadro yapısı planladığını anlatan İsmail Uyanık, “Şu anda bir futbol üst takım komitemiz var. Burada eski futbolcularımız var. Biz onların tekrar futbol akıl ve bilgilerinden yararlanmak istiyoruz. Yeni kurulan Futbol A.Ş.’nin kadrosunda yer almalarını istiyoruz. Hakkı Yeşilyurt gibi isimler var. Bu komite sportif direktör saptayana kadar durmamak adına bir ön çalışma yapıyor. Yarın Önder Özen bey Samsun’a gelecek. Onunla bu konuda anlaşabilirsek iyi olacaktır. Biz Samsunsporuz, onlar için de bu önemlidir. Onlar bizim farkımızdalar. Samsunspor hiçbir zaman ikinci veya üçüncü lig takımı olarak görülmez” diye konuştu.

ÖNDER ÖZEN İLE İLGİLİ KONUŞTU

Önder Özen ile ilgili konuşan İsmail Uyanık, “Önder Özen ile iki defa görüştük, sportif direktörlükten istifade etmek istiyoruz. Beşiktaş’ta çalıştığı model gibi, Samsunspor’da da çalışmasını istiyoruz. Bizim için en önemli olay, dürüstlüğüdür. Karanlık odalar veya menajerlerle ortak işler gibi işlerle para kaybetmeye ve ihanete tahammülümüz yok. Orada bunu yapan, sportif direktörlükte de devam eder. Bizim kafamızda bir insan. İdeallerini maddiyatın üzerinde tutuyor, inşallah Samsunspor için faydalı olacaktır. Benim futbol bilgisine değer verdiğim insanların görüşünü aldığımda geçerli not olduğu için kendisiyle tanıştım ve çok memnun oldum” şeklinde konuştu.

"ALTYAPIDAN YETİŞMİŞLERİ ALIRIM"

Samsunspor’da kurulması planlanan kadroyu değerlendiren İsmail Uyanık, “İş tamamıyla bana bırakılırsa, Samsunsporumuzun altyapısında yetişen genç futbolcularımızın gelmesi ve eskilerinin gitmesi taraftarıyım. Bizim, bugün Süper Lig'e terfi edecek takımın iskeletini oluşturacak kadroyu inşa etmemiz lazım. Bunun için profesyonel insanlarla çalışacağız. Gerekirse daha fazla para vererek, sonuca katkıda bulunacak kişilerle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

"PAPAZ OYUNCULAR ALMAYACAĞIZ"

“Bu ligden biran önce çıkmamız lazım” diyen İsmail Uyanık, şöyle devam etti: “Bu ligler alışkanlık yaratır. İkinci ligde de hiç durmadan çıkmak istiyoruz. Bir tarafta altyapı kurulacak. 55 milyon borç var deniliyor. Sadece Süper Lig’de bir takımın yayınlarından kazandığı para 58 milyon lira. Borçla yatıp kalkan kulübümüzün, aslında borçu bu kadar. Her sene papaz oyuncuları alıp ‘bu lige göre oyuncu lazım’ düşüncesi var olmuş, benim düşüncemde bu yok. Her sene Samsunspor’a yardım edecek, değeri artacak, başarıya endeksli, ahlaklı mücadeleci ve bonservisleri fayda sağlayacak oyuncular alacağız ve de yetiştireceğiz. Alışık olmadığımız bir sudayız, bu suda bizi timsahlar boğmak isteyecektir. Samsunspor bu suya alışmayacaktır. İkinci ligde kalmaktan coşku duyan bir takım olmayacağız.”

