İsmail Uyanık'dan MHK'ye tepki

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN () - Yılport Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, “TFF 3’üncü Lig play-off maçlarına Süper Lig hakemleri atandı. Fakat hafta içi oynadığımız Sakaryaspor - Yılport Samsunspor maçına Kadir Sağlam atandı. Geçmişte Sakaryaspor aleyhine hatalar yapan Kadir Sağlam’a acaba diyet mi ödetildi” diyerek Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) yüklendi.

Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, yazılı bir açıklama yaparak hakemlere ve MHK’ye ateş püskürdü. Uyanık açılamasında şunları söyledi: “Sezon başında kulübümüzün ceza talimatnamesindeki maddelerinden biri şuydu, ‘Hakemi aldatmaya yönelik hareketlerde bulunan oyuncu para cezası alır’ fair-play'e, oyununun ruhuna, eşitlik ve adalet duygusuna yönelik inancımız ve kararlılığımız nedeniyle bu kararı almıştık. Aldığımız bu kararı, kamuoyuyla paylaşmış ve çok olumlu geri dönüşler almıştık. Biz futbolun itibarını ve saygınlığını koruma adına daha o günler atmıştık bu adımı. Haksız, helal olmayan her şeyi elimizin tersiyle iteceğimizi daha o günlerde ifade etmiştik. Doğal olarak futbolun paydaşlarından beklentimiz de bu yöndeydi. Ama gelin görün ki, sezon başından bu yana gördüklerimiz ve yaşadıklarımız futbolun adalet yönüne ‘rahmet’ okutacak yönde. Hakemin ismi değişse bile, her maç bize yapılan haksızlıklar nedeniyle puanlarımızın gasp edildiğini artık tüm futbol camiası görüyor, biliyor."

Başkan Uyanık, “Son oynadığımız Sakaryaspor play-off çeyrek final karşılaşması bir kez daha göstermiştir ki, futbol sadece sahada oynanan bir oyun olmaktan çok uzakta. 5 Şubat 2017 tarihinde oynanan Sakaryaspor - Afjet Afyonspor maçını yöneten, Sakarya’ya gösterdiği iki kırmızı kartla ev sahibi takımı mağdur ettiği yönünde genel kanaat oluşturan hakem Kadir Sağlam’ın, Sakaryaspor’un evinde bize karşı oynadığı böylesine kritik bir maça verilmiş olmasının izahı ne olabilir? Acaba diyet ödetmek mi? Akla ilk gelen maalesef bu. Derdimiz rakiplerle değil, sözümüz de onlara değil. Sezon başından bu yana, ortaya koyduğumuz evrensel değerler ve ilkelerle çarpıklıktan nemalanan bazı kişileri çok rahatsız ettiğimizin farkındayız. Ama ahlaki değerlerimizden asla vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

4 Mayıs’ta oynanan 3’üncü Lig karşılaşmaları Cizre - Karacabey, Kocaelispor - 1461 Trabzon ve Bağcılar - Gölcük karşılaşmalarına Süper Lig hakemi atanmışken, hafta arası Sakaryaspor ile oynanan play-off maçımıza, zorluk derecesi bu kadar yüksek bir karşılaşmaya hakem olarak Kadir Sağlam’ın atanmasının mantıklı bir açıklaması olup olmadığını soran başkan Uyanık, "İnsan ne kadar iyi düşünmek isterse istesin, ortaya çıkan tablonun anlattıkları çok başka. Taraftarımızın haklı olarak kısasa kısas mantığıyla maç yayınını istememesine rağmen, 13 Mayıs Pazartesi 20.30’da oynayacağımız Sakaryaspor maçının televizyondan naklen yayınlanmasında ısrarcıyız. Aynı futbolda adalet duygusunun, kazanan olması konusunda inancımızda olduğu gibi. Maçın yayınlanmasını engelleyerek, hakemi lehimize yanlış karar vermeye zorlayarak bir netice almak gibi düşüncemiz hiçbir zaman olmadı, bundan sonra da olmayacak. İşin şark kurnazlığı tarafında hiçbir zaman olmadık, bundan sonra da olmayacağız. 2 yanlıştan bir doğru çıkmaz. Tek isteğimiz adil bir yönetim. Adil bir yönetimle biz bu işin üstesinden geliriz. Bunun dışında başka bir yol aramak bize yakışmayacağı gibi Türk futboluna da bir kazanç sağlamaz. İstiyoruz ki, futbol kazansın, dostluk kazansın, fair-play kazansın, hak eden hak ettiğini alsın ama kötülük de gölge etmesin” dedi.

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