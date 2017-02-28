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İsmail Kurt için Fenerbahçe tesislerinde tören düzenlendi

Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden İsmail Kurt için ilk tören Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapıldı. Törene; Kurt Ailesi'nin fertleri, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkan...

İsmail Kurt için Fenerbahçe tesislerinde tören düzenlendi

Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden İsmail Kurt için ilk tören Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapıldı.

Törene; Kurt Ailesi'nin fertleri, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkan Vefa Küçük, Asbaşkanlar Ali Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, Önder Fırat, Yönetim Kurulu Danışmanı Vedat Olcay, Genel Koordinatör Tamer Yelkovan, Amatör Şubeler Koordinatörü Fikret Çetinkaya, eski yöneticiler, eski futbolcular, Şube Kaptanları, Futbol altyapı antrenörleri ve kulüp çalışanları katıldı.

Fenerbahçeli Sporcular Yardımlaşma Derneği Başkanı Ünal Uyguç, eski futbolculardan Ogün Altıparmak ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, merhum İsmail Kurt hakkında kısa birer konuşma yaptılar.

Törende konuşan Başkan Aziz Yıldırım ise, "İsmail Kurt, gençlik yıllarımızda izlediğimiz çok önemli bir futbolcuydu. Fenerbahçe için önemli bir değerdi. İsmail Kurt'u kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diliyorum dedi.

İsmail Kurt'un cenazesi, Karacaahmet Şakirin Camii'nde öğle namazını (13.24) müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

İSTANBUL / (fotoğraflı)

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