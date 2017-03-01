İsmail Köybaşı: "Fenerbahçe forması altında heyecanım çok fazla"

"Kendime güveniyorum ve yapabileceklerimin en iyisini yapmak istiyorum"

"3 Temmuz Spor Akademisi ve Fenerbahçe Üniversitesi'ne katkı sağlamak ve bu projelerin içinde olmaktan dolayı gurur duyarım"

İSTANBUL,() -

Sezon başında 7 senelik Beşiktaş kariyerinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan İsmail Köybaşı, Fenerbahçe Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Köybaşı, "Fenerbahçe forması altında heyecanım çok fazla. Bu heyecanımı söndürmek istemiyorum ve bu şekilde sahada olmak istiyorum" dedi.

İsmail Köybaşı'nın açıklamaları şöyle:

01: Kasımpaşa maçı seyircimizin önünde ilk 11'de çıkarak oynadığım ilk maç oldu. Bu, hasretini ve havasını beklediğim bir şeydi. Skor iyi değildi ama aidiyet ve özdeşleşme gibi çok önemli duygular hissettim, o maçta... Kendi adıma iyi performans ortaya koyduğumu düşünüyorum.

02: Sol bek olarak öncelikli vazifem defans yapmak ama tabii ki de sıkışan oyunda beklerin görevleri çok farklı oluyor. Bir adam eksiltip oyunu farklı alanlara çekerseniz oyun tamamen açılabilir. Aslında ben bu tarzda bir oyuncuyum. Hocamız daha çok görev yerinde sabit kaldırtan ve yeri geldiğinde hücuma doğru zamanda destek verdirtmek isteyenlerden. Ben de onları yapmaya çalışıyorum. Sonuçta hocamızın verdiği taktikler doğrultusunda hareket etmeliyiz. O'nun isteklerini de doğru uyguladığımızı düşünüyorum.

03: Rekabet her zaman güzeldir ve çok önemlidir. Bir oyuncu eğer kendini rekabet içinde görmüyorsa gelişim sağlayamaz, bu durum çok önemli. Bunun doğru anlaşılması gerekiyor. Haklı rekabet başarıyı getirir.

04: Böyle kriz dönemlerinde insan aksaklıkları sıralamaya daha çok eğimlidir, daha çok sayar. Bu kolay olanıdır. Önemli olan; bunu daha iyiye getirecek durumları saymak. Birlik olabiliyor muyuz? Aynı şeyleri düşünebiliyor muyuz? Bence bu durumlar takımı ya tekrardan tam yukarı çeker, ya da tam bir boş vermişlik içerisine sokar. Ben bu durumun tekrardan yukarı çıkmasını diliyorum, hedefliyorum ve arzuluyorum, çünkü ben başarıyı istiyorum. Başarının özellikle kişiyi ve büyük olan camiayı daha da büyüttüğüne inanıyorum.

05: Fenerbahçe forması altında heyecanım çok fazla. Bu heyecanımı söndürmek istemiyorum ve bu şekilde sahada olmak istiyorum. Bu heyecanımı arkadaşlarıma da vermek istiyorum. Genelde heyecan katan ve mutluluk veren başarılı bir duruş gösteren bir İsmail olmak; benim Fenerbahçe'deki hedefim. Bu anlamda kendime güveniyorum ve yapabileceklerimin en iyisini yapmak istiyorum.

06: Haliç Üniversitesi antrenörlük bölümü 3. sınıftayım. İlkokulda öğretmenimiz "Ne olmak istersiniz?" diye sorduğunda, ben devamlı futbolcu ama aynı zamanda üniversite okuyan bir futbolcu olmak istediğimi söylerdim. Açıkçası ben okurken hayallerimden birini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Tabii her futbolcunun ya da her futbolcu adayının hedefi olmayabilir ama ben bunun bir futbolcuya vereceği özgüvenin daha farklı olduğunu düşünüyorum. Üniversite bir hayattır, hayat biçimidir. Eğitimimim bana çok katkısı olduğuna inanıyorum. Eğitim, tabii ki sadece üniversite değil, farklı biçimlerle de olabilir. Bu anlamda Başkanımızın hayata geçireceği 3 Temmuz Spor Akademisi ve Fenerbahçe Üniversitesi çok isabetli projelerdir. Ben de katkı sağlamak ve bu projelerin içinde olmaktan dolayı gurur duyarım.

07: Bu sene taraftarın az gelmesinde bizim de payımız var. Yensek de yenilsek de alkışlanan bir takım olmalıyız. Biz bu mücadeleyi yüreğimizle ortaya koyarsak her taraftar bundan keyif alacak. Yetenekleriniz herkes kadar iyi olmayabilir ama karakteriniz herkes kadar iyi veya daha iyi olabilir. En azından o mücadeleyi ve karakteri her şartta görmek ister, taraftar. Taraftarlarımızla bütünleştiğimizde her zaman kazanabiliriz. Başarıdan ve tarih yazmaktan bahsediyorsak kötü mücadele etmemeliyiz. Burada her çalışanın emeği var. Bu birlikteliği; başkan, yönetim, hoca, çalışan, taraftar, hep birlikte doğru şekilde sağlamak gerekiyor ve bunların öncüsü futbolculardır. Bunu en kısa sürede halletmeliyiz.

08: 2-3 yıl önce sakatlık döneminde kitap okuma alışkanlığını pekiştiren İsmail Köybaşı, klasik edebiyat türünü sevenlerden. Köybaşı, okuduklarını hayata geçirmenin ve başkalarıyla paylaşarak etkileşim yaratmanın artık hayat felsefesi olduğunu dile getiriyor.

09: Fenerbahçe'ye adaptasyonunu kısa sürede geride bırakan İsmail Köybaşı, takımda herkesin profesyonel olduğunu ve herkesi kendisine yakın gördüğünü ifade ediyor.

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