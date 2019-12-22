istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

İsmail Köybaşı: Engin İpekoğlu, ’Ya bizi mahvedersin ya onları' diyerek beni motive etmişti

İSTANBUL,() -  İsmail Köybaşı, "2020’de çok daha güzel şeyler yapabilecek durumumuz var gibi gözüküyor. Kadromuz gerçekten çok çok iyi. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi. La Liga ekiplerinden Granada’da forma giyen İsmail Köybaşı,...

SPOR 22.12.2019, 12:59
İsmail Köybaşı: Engin İpekoğlu, ’Ya bizi mahvedersin ya onları' diyerek beni motive etmişti

İSTANBUL,() - 
İsmail Köybaşı, "2020’de çok daha güzel şeyler yapabilecek durumumuz var gibi gözüküyor. Kadromuz gerçekten çok çok iyi. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.
La Liga ekiplerinden Granada’da forma giyen İsmail Köybaşı, TRT Spor’da yayınlanan Sporcu Vizesi programının sunucusu Siyamend Kaçmaz’ı İspanya’da konuk etti. Köybaşı, Milli Takım kampındayken, yardımcı hoca olan Engin İpekoğlu ile arasında geçen ve Arda Turan’ın da tanık olduğu bir macerasından milli takımın başarısına, La Liga'daki macerasından İspanya'daki hayatına kadar birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu.
“ENGİN İPEKOĞLU, 'YA BİZİ MAHVEDERSİN YA DA ONLARI DİYEREK BENİ  MOTİVE ETTİ" Köybaşı, Milli Takım kampındayken, yardımcı hoca olan Engin İpekoğlu ile arasında geçen ve Arda Turan’ın da tanık olduğu bir olayı şöyle anlattı: “Milli takımdayız, Belçika’ya karşı oynayacağız. Maçtan bir gün önce Hakan Balta sakatlandı ve ben oynayacağım. Hocamız da o zaman Guus Hiddink. Maç günü yemek alıyoruz, maç yemeği. Arkamda Arda Turan ve Engin Hoca vardı. Engin hoca Engin İpekoğlu beni sanırım maça daha motive etmek adına bir şeyler söylemek istedi. Rahatlatma metoduna bakar mısın, ‘İsmail rahat ol, ya bizi mahvedersin ya onları mahvedersin’ dedi.
“Kimi mahvettin?” diye soran sunucuya, İsmail Köybaşı, “Valla onları mahvettik. Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda onarı 3-2 yenmiş, onları mahvetmiştik” diye konuştu.
“HER DÖNEM AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONALARINDA OLMAYI HAK EDEN BİR EKİBİZ”
Milli takımın başarısı hakkında da Köybaşı, “Çok mutlu ve gururluyum. Çok genç bir jenerasyona sahip bir takımız. Euro 2016 biraz damağımızda kaldı diyebilirim ama 2020’de çok daha güzel şeyler yapabilecek durumumuz var gibi gözüküyor. Kadromuz gerçekten çok çok iyi. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Şenol Hocamızı, Başkanımız Nihat Özdemir’i tebrik ediyorum. Çok iyi işler başardıklarını düşünüyorum. Bende orada olmak için sabırsızlanıyorum açıkçası, ekstra çalışıyorum. Orada olmayı hedefliyorum. Bence biz her dönemde Avrupa Futbol Şampiyonası da Dünya Şampiyonası’nda da olmaya hak eden güzelliklere sahibiz” açıklamasında bulundu
“TESİSLERDE ZAMAN GEÇİRMEYİ SEVİYORUM”
Tesislerin evine yakın olduğunu ve trafik olmadığı için de yavaş yavaş gittiğini yolda İspanyolcasını geliştirmek için programlar olduğunu ve yolda onları dinlediğini belirten İsmail Köybaşı, “Tesiste yaklaşık üç saat, bazen dört saat zaman geçiriyorum. Bu değişiyor çünkü bazen hoca toplantı yapıyor, ya da sen ekstra çalışıyorsun ve yahut tedavi oluyorsun. Ben tesiste zaman geçirmeyi seven birisiyim. Etinden sütünden her şeyinden yararlanmaya çalışıyorum. Oradaki insanlar ile iletişim kurmayı seviyorum” diye konuştu.
Köybaşı, İspanya’ya alışmaya çalıştığını söylerken , ”Transfer süresinin son gününde transfer oldum. Burada düzeni, sistemi, kültürü öğrenmek için zaman tanıyorlar, öğretiyorlar” dedi.
“GRANADA’NIN MARŞI ÇOK GÜZEL”
Köybaşı, Granada takımının marşını çok beğendiğini söylerken, “Granada’nın marşı çok güzel. Her maçtan önce statta çalıyor, ruhunu falan beğeniyorum çok güzel yansıtıyor. Her maçtan önce dinliyoruz çok keyifli. Belli kısımlarını söyleyebiliyorum ama tamamını değil çünkü çok uzun” açıklamasında bulundu.
Granada’nın geçmişinde İslam kültürü ve mimarisi olduğunu belirten Köybaşı, uyum sağlamada çok zorlanmadığını belirterek, şunları söyledi:
“İSPANYA LİGİNİN BİR ÇEKİM KUVVETİ VAR”
Türkiye’de oynarken İspanyol kulüplerine karşı forma giydiğini hatırlatan Köybaşı, “Beşiktaş’ta oynarken Granada da düzenlenen bir Atletico Madrid, Beşiktaş ve Granada’nın oynadığı üçlü bir hazırlık turnuvası için buraya gelmiştim. İspanya liginin bir çekim kuvveti var. Ben bazen şuna dikkat ederim hayattaki işaretler bazen sana veriler ortaya çıkarabiliyor. Daha önce buraya gelmiş olmam Granada’ya karşı oynamış olmam. Ne bileyim… çok mutlu oldum, çünkü hedeflerim arasında olan bir durumdu; Avrupa’da oynamak, La Liga’da oynamak ve ülkemi çok iyi bir şekilde temsil etmek. Buna yaklaştığım ve bu hissi yaşadığım için çok mutlu oldum. Umarım her şey çok daha güzel olur.”
“SİVAS MAÇINDA SOLDADO’NUN ATTIĞI GOL ÖNCESİ CEZA SAHASINDAKİ UNUTULMAZ GOL SEVİNCİ”
Fenerbahçe’nin Sivas ile oynadığı karşılaşmada ceza sahasında Soldado’nun attığı gol öncesinde gol olmadan önce adeta kendisi vuruyor gibi hareketler yapıp gol sevinci yaşayan ve uzun süre hafızlardan silinmeyen görüntüler için ise İsmail Köybaşı, “Öyle bir şey oldu ki, vuruyor direkten dönüyor. Bir daha vuruyor kaleci çıkarıyor. Bende o arada sanki ben vuruyormuş gibi hissediyorum. Soldado’nun yerine vur da gol olsun reaksiyonu veriyorum. Ama ben hiç farkında değildim o hareketlerin. Maçtan sonra birileri söyledi, maça nasıl kaptırdıysam kendimi hiç farkında bile değildim ne yaptığımın, çok güzel bir andı. Çok güzel bir hatıraydı” diye konuştu.
İsmail Köybaşı, Endülüs Bölgesi’nde bulunan ve İslam mimarisinin en görkemli ve eski yapılarından olan Alhambra Sarayı’nı da gezdirdi.
Siyamend Kaçmaz'ın sunduğu ve yurt dışında spor yaşamlarını sürdüren milli sporcularımızın, sıradan günlük hayatlarını ekrana taşıyan Sporcu Vizesi programı geçtiğimiz günlerde de Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün düzenlediği 'Sporun Enleri 2019' ödül töreninde, ''Yılın En Renkli Spor Programı' ödülü almıştı.

Yorumlar (0)
18°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 22 Aralık 2019
İmsak 06:47
Güneş 08:19
Öğle 13:08
İkindi 15:26
Akşam 17:46
Yatsı 19:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Başakşehir 15 27
3. Beşiktaş 15 27
4. Trabzonspor 15 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 16 24
7. Malatyaspor 16 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Göztepe 16 23
10. Gaziantep FK 16 23
11. Denizlispor 15 21
12. Çaykur Rizespor 16 20
13. Gençlerbirliği 15 17
14. Kasımpaşa 16 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 16 14
17. Ankaragücü 16 11
18. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 16 36
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 16 27
4. Ümraniye 16 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Balıkesirspor 16 23
8. Fatih Karagümrük 15 23
9. Keçiörengücü 15 22
10. Adana Demirspor 16 21
11. Altay 15 20
12. Giresunspor 15 19
13. İstanbulspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Boluspor 16 12
16. Osmanlıspor 15 11
17. Adanaspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 18 39
3. Man City 18 38
4. Chelsea 17 29
5. Sheffield United 18 28
6. Wolverhampton 18 27
7. Tottenham 17 26
8. M. United 17 25
9. Newcastle 18 25
10. Burnley 18 24
11. Arsenal 18 23
12. Crystal Palace 18 23
13. Brighton 18 20
14. Bournemouth 18 19
15. Everton 18 19
16. West Ham 17 19
17. Southampton 18 18
18. Aston Villa 18 15
19. Norwich City 18 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 17 36
3. Sevilla 18 34
4. Getafe 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Valencia 18 28
8. Athletic Bilbao 17 27
9. Villarreal 18 25
10. Granada 18 24
11. Osasuna 17 23
12. Levante 17 23
13. Real Betis 17 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10