İsmail Köybaşı: "Bir takım şanssızlıklardan dolayı lige iyi başlayamadık"

"Günümüz futboluna baktığınızda ben hiçbir şeyin kolay olduğunu düşünmüyorum"

"Taraftarın sevgisini hırsını hissetmek çok farklı bir şeydir"

ANTALYA,() - FENERBAHÇELİ futbolcu İsmail Köybaşı, lige şanssız bir başlangıç yapmalarına rağmen son dönemde yakalanan galibiyet serisiyle takımdaki havanın çok daha iyi bir seviyeye geldiğini söyledi.

İyi bir kamp dönemi geçirmek istediğini de ifade eden Köybaşı, FBTV'ye açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ilk yarısındaki performansını değerlendiren İsmail Köybaşı, "Lige bir takım şanssızlıklardan dolayı iyi başlayamadığımızı düşünüyorum. Geriye dönüp baktığımda bu şanssızlıkların sanki bizim için iyi olacağı yönünde bir inancım vardı. Bu inancımı da her zaman gerek tesisteki arkadaşlarıma gerekse de taraftarlarımıza yaymaya çalıştım. Hiçbir zaman ümitlerini kaybetmemeleri gerektiğini söyledim. Çünkü bir şanssızlığın var olduğuna inanıyordum. Geldiğimiz noktada da inancım beni yanıltmadı, çünkü baktığınızda yakaladığımız bir galibiyet serimiz var. Tabii galibiyetlerle birlikte çok güzel bir ortam da oluştu, çünkü futbolda sonuç çok ama çok önemlidir. Ancak ben her zaman bu sonuçlara endeksli olmamak gerektiğini düşünüyorum. Sonuçlarla gelen mutluluk mu yoksa arkadaşlıklarla gelen mutluluk mu diye sorarsanız; ben diğerini tercih ederim. Baktığınızda lig çok uzun bir maraton ve bu dönemde arkadaşlıklarla gelen mutluluğa çok ihtiyaç var. Burada bir sinerjiden söz ediyorum; masöründen futbolcusuna, mutfakta çalışanından sahada görev yapan herkesin bir arada oluşturabildiği bir şey bu" dedi.

"GÜNÜMÜZ FUTBOLUNA BAKTIĞINIZDA HİÇBİR ŞEYİN KOLAY OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

İyi bir kamp dönemi, geçirmek istediğini de söyleyen Köybaşı, "Her şeyden önce beklentim; buradaki anı iyi yaşamak ve iyi bir kamp dönemi geçirmek. Geçmişten ders alıp anda olmayı severim. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim; çok güzel bir arkadaşlık ortamımız var. Takımdaki herkes birbirini hissetmeye başladı. Bundan dolayı son derece umutlu ve mutluyum. Bu umutlarımı herkese de söylüyorum. Herkesin gülebildiğini görmek güzel. Ben bu anlamda son derece mutluyum. Tabii ki de zor geçecek, günümüz futboluna baktığınızda ben hiçbir şeyin kolay olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda Aykut hocamın, "Artık günümüz futbolunda irade futbolu var" şeklinde bir sözü vardır. Bu konu üzerine düşündüm ve hocamın gerçekten çok doğru söylediğini fark ettim. Evet, herkes bir şeyler yapmak için çalışıyor ama iradeni ne kadar uzun süre koruyabilirsen ve devam ettirebilirsen başarılı oluyorsun. Tabii bu zihinsel olarak da önemli bir durum. Biz bu yolda kendimizi geliştirip daha güçlü bir seviyeye gelmeliyiz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"TARAFTARIN SEVGİSİNİ HIRSINI HİSSETMEK ÇOK FARKLI BİR ŞEYDİR"

Taraftarın enerjisinin bir futbolcu için fazlasıyla önemli olduğuna da dikkati çeken İsmail Köybaşı, "Taraftarla beraber oynamak farklı bir duygudur. Onların sevgisini hırsını hissetmek çok farklı bir şeydir. Ev sahibi olmanın karşılığı budur. Hem stattaki taraftarlarımızla hem de dışarıdaki taraftarlarla bütünleşebilmek çok önemli. Onların bize verdiği enerjiyi hissetmek önemlidir. Benim üzerinde durduğum bir konu da bu" ifadelerini kullandı.