İsmail Kartal: Rizespor'un başarısı için buradayım

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, yarın evlerinde oynayacakları MKE Ankaragücü maçı ile ilgili, "Rizespor’un başarısı için buradayım. Rizeliyim, Rizespor’un başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım. Futbolda duygusallığa yer yoktur, mantık vardır. Futbolda dün yoktur, bugün vardır. İnşallah Cuma günü de iyi mücadele edip taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz’’ dedi.

Spor Toto Süper Lig’de 9’uncu haftanın açılış karşılaşmasında, yarın MKE Ankaragücü’nü konuk edecek olan Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü. Çaykur Didi Stadyumu’ndaki antrenmanda kısa pas ve taktik çalışması yapan yeşil-mavili ekip, evinde 3 puan alıp kötü gidişine 'dur' demek istiyor. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör İsmail Kartal, "Cuma günü kendi evimizde Ankaragücü ile çok önemli bir maçımız var. Biz de bu maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Buradan 3 puan alıp hem taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz hem de sıralamadaki yerimizi üst sıralara taşımak istiyoruz. Bunun için oyuncularımızla toplantı yaptık. Bir geri dönüş olarak bu maçta herkes elinden gelenin en iyisini yaparak, mücadele ederek buradan 3 puan almak istiyoruz" diye konuştu.

"BAŞARI İÇİN BURADAYIM"

Son haftalarda kaybettiği puanlarla ligde 8 puanla 16’ncı sırada yer alan Çaykur Rizespor’da teknik patron Kartal, bu tip düşüşlerin futbolda olabileceğini dile getirdi. İsmail Kartal, şunları söyledi:

"Futbolda bu tip düşüşler olabiliyor ama şunu da unutmayalım ki fiziksel olarak bu takımın hiçbir problemi yok. Rakipten 4 kilometre çok koşmuşuz, daha fazla pas yapmışız. Biz bu sezon duran toptan gol yemeyen tek takımdık. Üçünü duran toptan, kornerden yedik. Bir talihsizlik yaşıyoruz; maalesef kalemize her gelen top gol oluyor, sakatlıklar yaşadık, 3-4 maçta da lehimize verilen verilmeyenler var. Ama buna rağmen oyuncu grubumuzun ve bizlerin kendimize inanması, takımımızın birbirine güvenmesi, benim oyuncularıma güvenmem bizi ayakta tutuyor. İnşallah bu birlikteliğimiz bundan sonraki maçlar için bize karşılığını verecektir diye düşünüyorum. Verdiğimiz mücadelenin karşılığı bu değildi. Bazı maçlarda kötü oynadık, bunu kabul ediyorum zaten. Burayı toparlayacak olan yine bizleriz. Taraftarlarımız merak etmesinler. Onları üzdüğümüzün farkındayız. En kısa zamanda toparlanıp güzel bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ankaragücü takımını iyi tanıyorum. Birçok oyuncu benim oyuncularım. Şimdi Rizespor’un teknik direktörüyüm, Rizespor’un başarısı için buradayım. Rizeliyim, Rizespor’un başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım. Futbolda duygusallığa yer yoktur, mantık vardır. Futbolda dün yoktur, bugün vardır. İnşallah Cuma günü de iyi mücadele edip taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz.’’

"PANİĞE GEREK YOK"

Hakkındaki eleştiriler ve istifa çağrıları hakkında da yorum yapan Kartal, "Şu ana kadar işimi ne kadar doğru yaptığımın farkındayım. 8 puanımız var; paniğe gerek yok. Bunlar futbolda olağan şeylerdir. Bugün sosyal medya, yerel ve ulusal basın algıyla her şeyi yapıyor. Belki beni sevenler vardır, konuşmuyordur. Belki bizden, başkandan ve futbolculardan hoşlarına gitmeyen bir şeyi dile getiren bir toplum vardır. Bizim, bize inanan, güvenen taraftarlarımıza borcumuz var, bunu ödeyeceğeyiz. Maça gelen seyirciler ıslıklayıp tepkilerini koyabilirler, bu doğru bir şey değildir. Futbolcuyu ve teknik direktörü ıslıklamak bundan önce de vardı bundan sonra da olacaktır. Biz, bir yere gelmek istiyorsak herkesin destek vermesi lazım’’ ifadelerini kullandı.



