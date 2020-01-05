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İsmail Kartal: Podolski şu an gündemimizde yok

‘’Çok iyi moral depolayıp çok iyi çalışarak iyi bir şekilde lige başlamak istiyoruz’’ ‘’İkinci yarıya daha iyi başlamamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz’’ ‘’Aramıza katılacak arkadaşlarla ikinci yarı başarılı bir sezon...

SPOR 05.01.2020, 19:41
İsmail Kartal: Podolski şu an gündemimizde yok

‘’Çok iyi moral depolayıp çok iyi çalışarak iyi bir şekilde lige başlamak istiyoruz’’
‘’İkinci yarıya daha iyi başlamamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz’’
‘’Aramıza katılacak arkadaşlarla ikinci yarı başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz’’

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / ANTALYA () - İsmail Kartal, ‘’Podolski konusunda benim bilgim yok. Yönetim tarafından önüme gelirse böyle bir bilgi bunu değerlendiririz’’ dedi.
Süper Lig’e verilen devre arasında hazırlıklarını Antalya’da gerçekleştirecek olan Çaykur Rizespor’da teknik direktör İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu. Konakladıkları otelin sahasında akşam saatlerinde ilk idmanını yapan Rizespor’da Kartal, yeni yılın bütün dünyaya sağlıklı huzurlu bir yıl olmasını dileyerek, ‘’Aramıza bazı arkadaşlar katılmadı henüz. Çok güzel bir çalışma ortamı var. Ayın 13'üne kadar burada kamp yapıp daha sonra Rize'ye gideceğiz. Orada Galatasaray ile kupa ve Gençlerbirliği ile lig maçına çıkacağız. Burada çok iyi moral depolayıp çok iyi çalışarak iyi bir şekilde lige başlamak istiyoruz" dedi.
"İKİNCİ YARIYA DAHA İYİ BAŞLAMAMIZ GEREKİYOR, BUNUN BİLİNCİNDEYİZ"
İsmail Kartal, ligin ilk yarısında 20 puan alarak 12’nci sırada bulunduklarını hatırlatarak, ‘’Ortaya koyduğumuz mücadele olarak 27-28 puanımız olabilirdi. Bazı maçlarda aleyhimize hatalar oldu. Futbolun içinde bunların olabileceğini söyledik. Geriye dönük yakınmayacağız. Hep önümüze baktık ve bakmaya devam edeceğiz. İlk yarıda 17 maçın sadece 2'sinde kötü oynadık. Diğer 15 maçta ise ya iyi oynadık ya da iyi mücadele ettik. Puan almaya yakın olarak taraftık. Fenerbahçe maçı dahil çok iyi mücadele ettik, çok iyi oynadık. Bir gol atmış olabilseydik belki maçı kazanabilirdik. Eşik olarak bu ligde yukarıyı zorlayabilme adına iyi bir puan ama aşağıdaki takımlardan kurtulabilme adına ikinci yarıya daha iyi başlamamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz’’ şeklinde konuştu.
"ARAMIZA KATILACAK ARKADAŞLARLA İKİNCİ YARI BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRMEK İSTİYORUZ’’
Mavi yeşilli ekibe yeni katılacak oyuncuların olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, ‘’Bu akşam biri gelebilir. Eğer gelemezse yarın aramıza katılacak diye düşünüyorum. Transfer çalışmalarını yönetimle birlikte yürütüyoruz. Aramıza katılacak arkadaşlarla ikinci yarı başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz’’ diye konuştu.
‘’PODOLSKI İLE İLGİLİ BİLGİM YOK’’
İsmail Kartal, ara transfer döneminde takıma dahil olacağı iddia edilen Galatasaraylı eski futbolcu Lukas Podolski ile ilgili olarak ise ‘’Benim bilgim yok. Yönetim tarafından önüme gelirse böyle bir bilgi bunu değerlendiririz. Ama şu an Podolski gündemimizde yok’’ dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- İsmail Kartal’ın açıklamaları

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