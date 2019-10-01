Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Kendimizi taraftarımıza affettirmek istiyoruz’’ dedi.Süper Lig'in 7'nci haftasında kendi sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, taraftarlarının önünde iyi mücadele ederek sahadan mutlu ayrılmak istediklerini ifade etti. Kartal, "Trabzonspor’un Avrupa kupasında ve Türkiye’de hedefi belli ama biz de geçen haftaki mağlubiyeti nasıl telafi ederiz diye oyuncularımızla toplantı yaptık. Bu Karadeniz derbisi, bizim dönüş maçımız olabilir. Kendi evimizde taraftarımız önünde camiamıza yakışan bir oyun anlayışıyla sahaya çıkacağız. Sahada futbolcularımız ve teknik heyet olarak elimizden geleni yapıp hafta sonu sahada inşallah mutlu ayrılacağız. Biz hafta sonu oynayacağımız maça kendi evimizde oyuncularımız moral ve motivasyonunu yükseltip son oynadığımız maçı geride bırakarak yüzümüzün akıyla bu mücadeleden çıkmak istiyoruz. Kendimizi taraftarımıza affettirmek istiyoruz. Hafta sonu daha mücadele eden daha çok savaşan, taraftarı ve camiamız için yüreğini ortaya koyan anlayışla hak ettiğimizi alacağımızı düşünüyorum" dedi.