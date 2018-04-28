İsmail Kartal: "Hak ettiğimiz yerdeyiz"

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Grandmedical Manisaspor'u deplasmanda 3-0 yenerek rakiplerinin de puan kaybetmesiyle 6 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Ankaragücü'nde teknik direktör İsmail Kartal, hak ettikleri yere ulaştıklarını söyledi. Kartal, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında çok mutlu olduklarını belirterek, "Burada kazanıp, son maçı da kazanarak kendi evimizde Süper Lig'e çıkmayı hedefliyorduk. Bugünkü galibiyetimizle, rakipler de kaybederse Süper Lig'e çıkacağımızı biliyorduk. Bu bilinçle hazırlandık ve bu motivasyonla buraya geldik. 3 golle 3 puanı aldık, rakiplerimiz de puan kaybetti. Bugün muhteşem taraftarımızın, camiamızın, başkanımızın, yöneticimizin, medyamızın hak ettiği yere geldiğini düşünüyorum" dedi.

Kartal, "Bütün sezon başından beri amacımız buydu. Çok şükür beklenen oldu. Biz sezon başından bugüne kadar çok sayıda sıkıntı yaşadık ama hiçbir zaman bu sıkıntılar bizim hedeflerimizin, inancımızın önüne geçmedi. Çok karakterli bir oyuncu grubuyla inandığımız yolda yürümeye devam ettik. Arada kırılmalar da oldu ama taraftarlarımız her zaman bize destek verdi. Bu desteklerine layık olmak için bizler de çok çalıştık. Süper Lig'e çıktık. Bu takımın konumu, Türk futboluna, Ankaragücü camiasına ve muhteşem Ankaragücü taraftarına armağan olsun. Bundan sonra güzel bir planlamayla bu takımın geleceği ile ilgili neler olacağını oturup konuşacağız. Şu ana kadar anlatılacak çok hikaye var" diye konuştu.

Manisaspor Teknik Direktörü Ünal Taşçı da Ankaragücü'nü tebrik etti.

FUTBOLCULARDAN TOPLANTIYA BASKIN

Süper Lig'e yükselmenin sevincini yaşayan Ankaragücü futbolcuları, mücadelenin ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın basın toplantısı sırasında toplantı odasına baskın yaptı. Ellerinde su şişeleriyle bir anda toplantı odasına giren sarı lacivertli futbolcular, teknik direktör Kartal'ın başından aşağıya su dökerek kutlama yaptı. İsmail Kartal, yaşadığı anlık şaşkınlık sonrası futbolcuların sevincine ortak oldu.