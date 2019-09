İsmail Erdem: Görme Engelliler Milli Takımımız tarih yazdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, “Sporcularımızı tebrik ediyorum. Sesi Görenler Görme Engelliler Milli Takımımız tarih yazdı” dedi.Türkiye Görme Engelliler Federasyonu (Sesi Görenler) (B1) Futbol Milli Takımı’nın İtalya'da devam IBSA Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki 3’üncü maçında Belçika karşısında 1-0 kazandığı karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, açıklamalarda bulundu. Belçika karşılaşmasının çok önemli olduğunu ifade eden Erdem, "Normalde futbol elbette koşarak oynanıyor ama normal sahalarda görmüş olduğumuz mücadelenin birkaç katını bugün burada milli sporcularımız sergilemiş oldu. Fiziksel olarak da ayakta kalmayı başardılar. Oyuncularımızın teknik kapasiteleri de çok yüksekti. Diğer futbol maçlarına göre bakıldığında çok zor bir mücadele ama inandığınızda başaramayacağınız şey yoktur. Çocuklar her şeylerini ortaya koydular. Biz de kenarda heyecanlıydık, bu maç önemliydi. Bu maçla birlikte finale gitmenin yolu açılmış oldu" şeklinde konuştu.HASAN SAYYIDAN: SPORCULARIMIZ BUGÜN TARİH YAZDIÇok heyecanlı bir maç sonunda galip geldiklerini ifade eden Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan ise "Neler söyleyeceğimi ifade etmem çok zor. Maç içerisinde müthiş derecede heyecanlandım. Adeta bir ara kalbimin duracağını düşündüm. Bu müsabaka bizim için önemliydi. Bu müsabakada mutlak galip gelmek zorundaydık. Üzerine üç kişi kaldık, bir kırmızı kart gördük. Çocuklara dün, 'Türk insanı tarih yazmayı bilir' demiştim. Bizim sporcularımız bugün tarih yazdılar, üç kişi ile müsabakayı kazandılar" ifadelerini kullandı.ROMA BÜYÜKELÇİSİ MURAT SALİM ESENLİ: OYUNCULARIMIZLA GURUR DUYDUMMilli takımın çok büyük bir başarı gösterdiğini vurgulayan Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli de "Sporcularımızı, teknik elemanlarımızı, federasyonumuzu, başarı da emeği geçen herkesi canı gönülden kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum. Bu noktaya gelinmesi kolay değil. Herkes sonunda neticeye bakıp kolay bir şeymiş gibi düşünüyor. Böyle bir başarının arkasında ismi unutulan kahramanlar vardır, onları ismen bilmiyorum ama üstünden hızlıca geçtiğimiz herkesi tebrik ediyorum çünkü bu süreçte teknik eleman dışında üniforma taşıyanın da katkısı var. Özellikle oyuncularımız tabi ki, onların katkısı bambaşka. Böyle bir tecrübeyi ilk defa yaşıyorum, inanamadım nasıl görmeden o topu takip edebiliyorlar. Federasyonumuzun bulduğu ifade çok güzel aslında duyarak her şeyi yapıyorlar. Bu kolay bir süreç değil bu zorluklara karşı oyun ortaya koyuyorlar ve teknik olarak da inanılmaz iyiler. Onlarla gurur duydum. Oynadıkları ekip de kolay bir rakip değil. Belçika futbol dünyasında kendine yer edinmiş bir ülke. İki ülkenin mücadelesi çekişmeli oldu. İnanılmaz bir gol atıldı, gol atan arkadaşımızı tebrik ediyorum. Onun ötesinde gören bir kaleciye gol atıldığını da belirteyim. İşin ne kadar engel barındırdığını da belki bu vesileyle seyircilerimiz daha iyi anlarlar" diye konuştu.VATİKAN BÜYÜKELÇİSİ LÜTFULLAH GÖKTAŞ: TAKIMIMIZ ALIN TERİYLE BU MAÇI HAK ETTİMilli takımın aldığı galibiyetle önemli bir maçı geride bıraktığını söyleyen Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, "Ben ilk kez bu türden bir futbol müsabakası izledim. Normal bir futbol maçından çok daha heyecanlı bir karşılaşma oldu. Bir gol attık ve oyuncularımız, bizleri sevince boğdu. İnşallah ekibimiz Romanya karşısında kazanarak 2020 Paralimpik Oyunları vizesi alır ve ülkemizi temsil eder. Kırmızı kart görünce bir an yüreğimiz ağzımıza geldi. Oyuncumuz sanırım orada sinirlerine hakim olamadı. Çok daha ağır bir sonuçla karşılaşır mıyız diye endişe ettik ama hamdolsun o durumu da aştık. Takımımız alın teriyle çok iyi bir oyunla maçı hak etti" açıklamasında bulundu.

