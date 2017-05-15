İslami Dayanışma Oyunları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı, Pakistan'ı 3-2 yendi

BAKÜ () - Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, Pakistan'ı 3-2 mağlup etti. Milliler, A Grubu'ndaki üçüncü maçında başkent Bakü'deki Kristal Salonu'nda Pakistan ile karşılaştı.

Ay-yıldızlılar, 25-17, 23-25, 26-24, 22-25 ve 15-11 biten setler sonucunda rakibini 3-2 yenerek gruptaki ikinci galibiyetini aldı. Milliler gruptaki dördüncü ve son maçında 19 Mayıs'ta Filistin ile karşı karşıya gelecek.

