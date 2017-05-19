İslam Oyunlarında 19 Mayıs Gençlik Bayramı Çoşkusu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden 4. İslam Dayanışma Oyunlarında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlaması yapıldı.

ERCAN ATA-BAKÜ/ (fotoğraflı)

Kutlamaya Spor Bakanlığı Bakan Müşavir Yardımcısı Kamuran Özden, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Gençlik Spor Bakanlığı Sporun Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi Kurulu üyesi Zakir Avşar, Spor Genel Müdür yardımcısı Murat Kocakaya, Milli Olimpiyat (TMOK) yönetim kurulu Neşe Gündoğar, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor genel müdürlüğü Uluslararası organizasyon dairesi başkanı Kamil Çelebi Kılınç ve olimpiyat köyündeki sporcular katıldı.

Spor bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın sporculara mesajını ileten Kamuran Özden,''sizlere çok teşekkür ediyoruz. Burada bize günlerdin inanılmaz heyecanlar yaşattınız. Gününüzü kutluyor ve daha büyük başarılarda birlikte olmak dileğiyle hepinize saygılarımızı sunuyorum,''dedi

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, saygı duruşunun ardından sporcular teşekkür ederek: ''60 defa bize istiklal marşımızı dinleten siz gençlerle gurur duyuyor ve teşekkür ediyorum. Gününüzü kutluyorum,''diye konuştu.

İslam oyunlarının en önemli atışını yapan Atletizm ciritte Milli sporcu Eda Tuğsuz, arkadaşları adına bir konuşma yaptı. Tuğsuz: ''tüm milli takım akadaşlarım adına19 Mayıs Atamızı anma Gençlik ve Spor bayramımızıkutluyor, bu anlamlı günde bayrağımızı temsil etmenin grururunu yaşıyoruz. Bugün islam oyunlarında sahaya çıkacak olan tüm sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum,''dedi



