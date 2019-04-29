İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası Mersin'de başladı

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - TÜRKİYE İşitme Engelliler Federasyonu tarafından ilk kez 7 branşta gerçekleştirilen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası, 54 ilden yaklaşık 700 sporcunun katılımı ile Mersin'de başladı.

Şampiyonanın Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleşen açılış törenine Vali Yardımcısı Abdulhamit Erguvan, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Yakup Ümit Kihtir, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz ile sporcular katıldı.

Törende işaret dili ile salondan bulunanlara seslenen Federasyon Başkanı Kihtir, organizasyonun Türkiye'de ilk kez düzenlendiğini belirerek, şampiyonada ter dökecek sporculara başarılar diledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kaymaz, kent olarak organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, müsabakaların centilmence tamamlanmasını diledi.

Vali Yardımcısı Erguvan, şampiyonanın renkli ve keyifli müsabakalara şahitlik etmesini dileyerek, şampiyonanın geleneksel hale getirilmesi için destek vereceklerini vurguladı.

Programda, 2017 yılında Samsun'da gerçekleşen İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda judo branşında olimpiyat şampiyonu olan Erkan Esenboğa ve Abdullah Sevinç ile tekvando branşında şampiyonluğuna uzanan Selver Şeker, katılımcı ve yarışmacılara tanıtıldı.

Sporcuların, judo, tekvando, karate, badminton, tenis, güreş ve atletizm branşlarında ter dökeceği şampiyona, 2 Mayıs'ta sona erecek.



FOTOĞRAFLI