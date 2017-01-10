İşitme Engelliler Olimpiyatları'na 73 ülke ön kayıt yaptırdı

İŞİTME Engelliler Yaz Oyunları Olimpiyatları Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, Samsun'da Temmuz ayında 21 branşta gerçekleştirilecek olimpiyatların dünyanın en büyük 3'üncü, Türkiye'nin ise en büyük 1'inci organizasyonu olduğunu belirttti.Temmuz ayında Samsun'da 21 branşta gerçekleşecek olan ve Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi'nin (ICSD) 109 akredite ülkesi olduğu 23'üncü İşitme Deaflympics Engelliler Yaz Oyunları Olimpiyatları'nda şu ana kadar 73 ülkenin ön kayıt yaptırdığını açıklayan Serkan Baltacı, şöyle dedi:"Bu tarihin en büyük katılımı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük spor organizasyonu. Bizde buna yakışır spor tesislerinde müsabakaları gerçekleştireceğiz. Çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. 21 branşta gerçekleşecek olan olimpiyatlara şu ana kadar yapılan ön kayıtlarda 73 ülkeden 6000 civarında katılım olacak ve bunların 4500'e yakını sporcu olacak.""2021 İSLAM DAYANIŞMA OYUNLARINA ADAYLIĞIMIZ DEVAM EDİYOR"Serdar Balktacı, 2021 yılında gerçekleştirilecek olan '2021 İslam Dayanışma Oyunları'na Türkiye'nin ev sahipliği için adaylığının devam ettiğini hatırlattı. Samsun'daki spor tesislerinin yüzde 90'ının olimpiyatlara hazırlandığını söyleyen Serkan Baltacı, şöyle devam etti:"Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ki stadyum, Türkiye'nin en güzel stadyumlarından birisi oldu. Bitmek üzere. Bowling, okçuluk ve buz pateni salonlarımızın çatısı kapanıyor. Ocak ayının sonuna kadar çatısı kapanmış olacak. Oralarında bize teslim tarihi 15 Nisan 2017 olarak belirtildi. Bu sadece 3 tesis. Bizim kullanacağımız tesis sayısı 30'un üzerinde ve hali hazırdadır. Konaklamayla ilgili de Samsun'un mevcut kapasitesi bize yetiyor ve konaklama ile alakalı hiçbir sorun olmayacak."

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