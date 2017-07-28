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İşitme Engelliler Olimpiyatı'nda Ukrayna'yı 3-0 yenen Türkiye, şampiyon oldu

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN’da gerçekleşen Deaflympics 2017’de Türkiye Erkek Voleybol Milli takımı final müsabakasında karşılaştığı Ukrayna'yı 3-0 yenerek olimpiyat şampiyonu oldu. Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler...

İşitme Engelliler Olimpiyatı'nda Ukrayna'yı 3-0 yenen Türkiye, şampiyon oldu

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN’da gerçekleşen Deaflympics 2017’de Türkiye Erkek Voleybol Milli takımı final müsabakasında karşılaştığı Ukrayna'yı 3-0 yenerek olimpiyat şampiyonu oldu.
Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda (Deaflympics 2017)Türkiye Erkek Voleybol Milli takımı, final müsabakasında Ukrayna ile İlkadım Mustafa Dağıstanlı Kapalı Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya Avrupa ve dünya şampiyonu unvanıyla katılan milliler müsabakayı ilk seti 25-22, ikinci seti 25-21 ve son seti de 25-23'lük skorla kazandı.
Ayrıca Ukrayna son sette skor 14-14 iken hakem kararına itiraz edip sahayı terk etmek istedi. Yaklaşık 8 dakika duran müsabaka olimpiyat komitesi'nin Ukraynalı antrenör ve yöneticileri ikna etmesinin ardından kaldığı yerden devam etti.

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